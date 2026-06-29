Brésil - Japon : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Tout ce qu'il faut savoir

Brésil - Japon : détails du match

Coupe du monde - Phase Finale Houston Stadium

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Le Brésil affronte le Japon dans un match à élimination directe historique

Le Brésil, quintuple champion du monde, défie une sélection japonaise disciplinée et redoutable au NRG Stadium de Houston (Texas) pour une place très convoitée en huitièmes de finale. Si la Seleção porte, comme toujours, le poids des attentes liées à sa domination supposée, les Samurai Blue ont déjà démontré leur capacité à bousculer l’élite mondiale dans un format à élimination directe.

Comment la Seleção et les Samurai Blue en sont arrivés là

Le parcours du Japon jusqu’aux 32es de finale a confirmé son statut de puissance mondiale en devenir. Les Samurai Blue ont traversé le Groupe F sans défaite, récoltant cinq points et leur billet pour les phases à élimination directe. Ils ont d’abord partagé les points avec les Pays-Bas (2-2) au Dallas Stadium, avant d’écraser la Tunisie 4-0 à Monterrey. Ils ont conclu la phase de groupes à Dallas par un match nul 1-1 très discipliné face à la Suède, où le but de Daizen Maeda à la 56e minute a permis de décrocher le point crucial nécessaire pour sceller leur qualification.

Le Brésil, de son côté, a pu s’appuyer sur son expérience pour terminer en tête du groupe C avec sept points. La Seleção a d’abord été tenue en échec (1-1) par le Maroc, lors d’un match d’ouverture tendu à East Rutherford. Elle a ensuite trouvé son rythme lors de son deuxième match, s’imposant facilement 3-0 face à Haïti à Philadelphie. Les Brésiliens ont confirmé leur place en tête du groupe avec panache à Miami, où un doublé spectaculaire de Vinícius Júnior en première mi-temps et un but de Matheus Cunha en seconde mi-temps leur ont permis de s’imposer 3-3 face à l’Écosse.

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Discipline tactique contre génie individuel : un duel décisif

Pour le Brésil, il sera primordial de maintenir une couverture défensive dynamique face aux surcharges dans l’axe. Le Japon excellant dans l’art de comprimer le centre avant de lancer de rapides contre-attaques verticales, tout engagement excessif des arrières latéraux offensifs brésiliens pourrait laisser leurs défenseurs centraux isolés. Le Japon peut compter sur une grande continuité au sein de son effectif et sur un rythme de jeu très intense, ce qui signifie que le moindre manque de concentration de la part de la Seleção sera immédiatement et sévèrement sanctionné.

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Le jeu de transition fulgurant des Japonais constitue le cœur de leur identité tactique.

L’identité tactique des Samurai Blue repose sur une compacité défensive qui se mue en montées fluides et fulgurantes vers l’avant. L’intelligence spatiale de leurs créateurs leur permet de se faufiler entre les lignes et d’exploiter les espaces laissés par des arrière latéraux trop agressifs. Face à une possession prolongée, le Japon s’appuie sur un bloc central très discipliné, qui absorbe la pression initiale avant de lancer des passes verticales pour renverser la tendance en quelques secondes.

Les schémas défensifs sous haute pression

Le Brésil cherchera d’abord à asseoir une colonne vertébrale défensive solide pour offrir à son attaque étoilée la liberté de créer. Le duo de centraux sera mis à l’épreuve par les déplacements intelligents et altruistes des Japonais sans ballon, ainsi que par leur rotation constante dans le dernier tiers.

À l’inverse, le Japon s’appuie sur un bloc défensif très soudé qui privilégie le marquage de position plutôt que les duels individuels risqués. Sa priorité sera d’empêcher les centres bas et de synchroniser ses lignes de couverture pour contenir les ailiers inversés qui coupent vers l’intérieur et tentent de tirer.

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Composition probable du Brésil face au Japon

Souza ; Beraldo, Bruno, Henrique, Augusto ; Casemiro, Bruno Guimarães ; Luiz Henrique, Vinícius Jr., Lucas Paquetá ; Gabriel Martinelli

Composition probable du Japon face au Brésil

Suzuki ; Machida, Watanabe, Sugawara, Ito ; Sano, Morita ; Kubo, Nakamura, Minamino ; Ueda

La sélection brésilienne de 26 joueurs

Gardiens : Alisson, Ederson, Weverton

Défenseurs : Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira, Bremer, Ibanez, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos

Milieux : Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paquetá

Attaquants : Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Matheus Cunha, Raphinha, Vinicius Junior, Luiz Henrique, Neymar, Rayan

L’équipe du Japon, également composée de 26 joueurs

Gardiens : Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako, Zion Suzuki

Défenseurs : Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Tsuyoshi Watanabe

Milieux de terrain : Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka

Attaquants : Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki, Ayase Ueda

Actualités et compositions d’équipes

Carlo Ancelotti n’a pas encore dévoilé son onze de départ et aucun blessé ni suspendu n’est à signaler dans le camp brésilien. De retour après son entrée contre l’Écosse, Neymar devrait pousser le technicien italien à trancher sur son attaque.

Hajime Moriyasu garde également ses choix secrets : ni composition, ni problème médical, ni suspension n’ont été officialisés pour le Japon. Les dernières informations seront dévoilées juste avant le coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 11 Raphinha Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Brésil a remporté quatre de ses cinq derniers matchs pour un nul, et aborde la rencontre avec un réel élan. Son dernier résultat est une victoire 3-0 contre l’Écosse le 24 juin, performance impressionnante qui lui a permis de décrocher la première place du groupe C. Auparavant, il s’était imposé 3-0 face à Haïti et avait fait match nul 1-1 contre le Maroc lors de la phase de groupes. Deux matchs amicaux de préparation, une victoire 2-1 contre l’Égypte et une large victoire 6-2 face au Panama, viennent compléter une série de cinq rencontres au cours desquelles les Brésiliens ont marqué 15 buts et en ont encaissé cinq.

Les cinq dernières sorties des Japonais comptent trois succès et deux nuls, sans revers. Leur dernière sortie s’est conclue sur un 1-1 face à la Suède le 25 juin. Auparavant, ils avaient dominé la Tunisie 4-0 le 21 juin et partagé les points avec les Pays-Bas (2-2) le 14 juin. Deux victoires 1-0, l’une en amical contre l’Islande, l’autre en mars face à l’Angleterre, complètent cette série. Les Japonais ont inscrit huit buts et en ont concédé quatre, gardant leurs cages inviolées à deux reprises.

Face-à-face

La dernière rencontre remonte à un match amical disputé le 14 octobre 2025, que le Japon, hôte de la rencontre, a remporté 3-2. Auparavant, le Brésil s’était imposé 1-0 à Osaka en juin 2022. Sur les cinq derniers affrontements, tous des matchs amicaux avec le Japon comme équipe à domicile, le Brésil s’est imposé à trois reprises, le Japon une fois, et une rencontre s’est conclue par un nul. Le Brésil a inscrit 14 buts lors de ces cinq confrontations, contre six pour le Japon.

Classement

Le Brésil a terminé en tête du groupe C, tandis que le Japon a pris la deuxième place du groupe F.