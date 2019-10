Brésil, Dani Alves : "Je donne toujours des conseils à Neymar"

L'ancien latéral droit du PSG est revenu sur son altercation avec son compatriote lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Dani Alves est une sorte de grand frère pour Neymar depuis plusieurs années. Les deux Brésiliens s'entendent très bien sur et en dehors du terrain et ont joué plusieurs saisons ensemble. Dani Alves et Neymar ont évolué ensemble au avant de se retrouver au PSG, un an après s'être séparés puisque le latéral droit avait rejoint la . Mais comme tout grand frère, Dani Alves a parfois dû remettre les pendules à l'heure avec Neymar.

En 2018 lors de la , Dani Alves avait d'ailleurs ouvertement crier sur Neymar en plein match. Invité du programme Grande Círculo, le latéral de Sao Paulo s'est exprimé sur sa relation avec l'attaquant du et est revenu sur l'embrouille qu'il a eu avec Neymar lors de la Coupe du monde 2018 : "Je donne toujours des conseils à Ney".

"Neymar doit se positionner"

"Je pense, et je lui dis, il a une responsabilité envers beaucoup de gens et pour moi, il devrait se positionner. Il sait ce que je pense. Je parle ouvertement, parce qu'il le sait et que j'ai parlé plusieurs fois. Ney a la responsabilité dès qu'il devient une référence pour les enfants, pour les autres athlètes. Quand vous commencez à avoir cette responsabilité, vous ne pouvez pas les décevoir. Ensuite, vous devez face à cela", a ajouté Dani Alves.

Le latéral brésilien a expliqué pourquoi il a "secoué" Neymar : "Je ne réprimande même pas mes enfants. Mais je pense que l'une des choses que je lui ai dites est qu'il devrait prendre position après la Coupe du Monde. Je l'ai dit parce que Ney est et était notre porte drapeau dans l'équipe brésilienne. Aujourd'hui, il l'est toujours. Le joueur le plus important du football brésilien est Neymar et l’un des plus importants parmi les footballeurs mondiaux. Il doit se montrer parce qu’il est dans une position où il doit se positionner et que les gens doivent comprendre qui est Ney, comment il pense et commencer à apprendre à respecter Neymar".

"Parfois, pour ne pas générer un certain type de sensibilité, il se retire. Malgré tout ce qu'ils pensent, Ney est un enfant. Il est une personne très sensible. Ney est très affecté par beaucoup de choses, et beaucoup de choses sont parfois injustes. C’est pourquoi j’apprécie le fait que vous ayez à vous positionner, parce que, quand ils disent quelque chose qui ne va pas chez vous, vous devez faire face. Les gens doivent apprendre à respecter Neymar", a conclu Dani Alves.