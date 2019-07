Brésil - Casemiro : "Neymar est un joueur d'une qualité extrême"

Le milieu de terrain du Brésil pense que la sélection dirigée par Tite serait plus forte avec Neymar dans ses rangs.

Malgré l'absence de Neymar, blessé à la cheville, les hommes de Tite, organisateurs de la Copa America, ont pu atteindre l'objectif de la finale de la Copa America.



Casemiro, le milieu de terrain du , a salué le talent de la star du : "La qualité de Neymar, nous devons incontestablement dire qu'il est le meilleur joueur brésilien. Si le gamin est bien, je dirais qu'il est presque impossible de l'arrêter. C'est un joueur d'une qualité extrême, déjà démontré à tous, déjà démontré dans l'équipe brésilienne. Mais, bien sûr, nous avons d’autres excellents joueurs. Nous avons d’excellents joueurs", a-t-il assuré en conférence de presse, avant la finale de la Copa America face au , dimanche (22h00).



"Si Neymar était là, ce serait mieux pour nous et cela aiderait beaucoup plus, mais il ne l’est pas et nous devons vaincre son absence, surmonter cette difficulté. Nous avons créé une identité de jeu, mais s'il était ici, ce serait beaucoup mieux."



Le Brésil se dirige vers le Maracana avec beaucoup de confiance, après avoir battu le Pérou 5-0 en phase de groupes il y a deux semaines et fort de son succès face à l' de Leo Messi en demi-finale (2-0).





Casemiro, qui a ouvert la marque lors de cette victoire à Sao Paulo face au Pérou, a déclaré que le Brésil devait éviter de modifier son approche en finale.



"Vous devez connaître le temps nécessaire pour souffrir, le temps pour attaquer, celui pour défendre. Nous formons avant tout une équipe très solide derrière. Lorsque je dis solide derrière, ce n'est pas seulement les défenseurs, tout le monde est engagé. Voilà, ne perdons pas nos caractéristiques."



"Nous ne devons rien faire de différent de ce que nous faisons, pas seulement en ce qui concerne les derniers matches, mais les deux, trois dernières années.



"Nous avons construit une bonne moyenne de victoires, peu de défaites. Nous n'avons rien à faire de différent. Nous devons jouer notre football. Nous savons qu'il y a une grande équipe en tant qu'adversaire, mais c'est notre football", a commenté le milieu de terrain.