Brésil - Après le football, Adriano va se lancer dans le cinéma

S'il n'a pas encore pris officiellement sa retraite, l'ancien attaquant de l'Inter Milan a annoncé ses futurs projets pour sa reconversion.

Après avoir fait le bonheur de l'Inter Milan dans les années 2000, Adriano a petit à petit disparu de la circulation, au point d'être pointé du doigt pour son poids, son faux transfert au Havre ou encore des relations douteuses avec des gangs brésiliens.

Âgé de 36 ans, celui qui compte 48 sélections avec la Seleção a annoncé son intention de rebondir prochainement. Dans des informations rapportées par la Gazzetta dello Sport, Adriano va ainsi passer des terrains aux écrans. Il a pour ambition de s'investir dans le cinéma avec deux projets bien distincts.

Le joueur passé également par Parme, la Fiorentina et l'AS Rome souhaite ainsi réaliser un documentaire sur son propre parcours dans le football, retraçant ainsi ses plus beaux passages mais aussi sa lente régression. Enfin, Adriano souhaite jouer de manière plus légère dans ... une comédie.