Brescia - Attaqué par son président, Balotelli lui répond sèchement

L'attaquant a sèchement répondu aux accusations jugées mensongères de son président Massimo Cellino. Plus que jamais, le torchon brûle à Brescia.

Entre Mario Balotelli et son président Massimo Cellino, le torchon brûle. À tel point que le point de non retour semble non pas avoir été atteint, mais bel et bien dépassé. Plus que jamais, l'avenir de l'attaquant italien semble donc s'écrire loin des modestes pensionnaires de .

"Comment niez-vous les preuves ?​"

En effet, pointé du doigt par son président, lequel avait critiqué son implication à l'entraînement, l'ancien buteur de l'OGC Nice et de l' ne s'est pas gêné pour lui répondre sur son compte Instagram, déclarant avoir des preuves irréfutables de son implication quotidienne.

"Mais comment pouvez-vous écrire que je ne m'entraîne pas sur le terrain ? Il y a des journalistes au centre pendant tous mes entraînements, évidemment avec des caméras ! (...) Comment niez-vous les preuves ? Je ne pensais pas que j'étais un fantôme invisible aux téléobjectifs", a pesté Mario Balotelli, remonté.

Pour rappel, Massimo Cellino n'y était pas allé avec le dos de la cuillère. "Corini (l'ancien coach) l'aimait, fermait les yeux sur ses retards. Il y a un peu de déception, peut-être qu'il sera lui aussi déçu (...) C'est un garçon particulier, je tiens pour acquis qu'il a déjà la tête ailleurs. Il n'y a rien de différent de ce qu'il a toujours fait, c'est un peu anarchiste", avait-il déclaré. Voilà qui ne devrait pas améliorer les réputations déjà largement entamées des deux principaux concernés.