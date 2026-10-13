Brentford-Liverpool en Premier League : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Premier League - Journée 7 17 oct. 2026 - 10:00 Gtech Community Stadium

Le coup d’envoi de Brentford-Liverpool sera donné le 17 octobre 2026 à 10 h 00 EST et 14 h 00 GMT.

Liverpool doit revoir sa copie avant d’affronter Brentford

Après un début de saison relativement solide, Liverpool s’est incliné 0-3 à Anfield face à Manchester City lors de son dernier match, dans des circonstances qui ont suscité une certaine controverse. Certains consultants ont contesté le bien-fondé du deuxième carton jaune reçu par Ryan Gravenberch contre Manchester City. Le milieu néerlandais manquera cette rencontre, ce qui complique les choix de l’entraîneur Andoni Iraola au poste de milieu défensif, puisque Dominik Szoboszlai est lui aussi absent. Cette défaite contre City est la première de Liverpool cette saison, mais ses trois matches nuls le laissent à peine au-dessus du milieu de tableau.

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Brentford, habitué des matches nuls, est difficile à battre

Seuls Brentford et Everton ont fait plus de matches nuls (4) que Liverpool en Premier League cette saison. Ces deux équipes, ainsi que Manchester City, sont les seules encore invaincues dans le championnat. Brentford a fait match nul 2-2 contre Aston Villa lors de sa dernière sortie, au terme d’une rencontre à rebondissements où chaque équipe a pris l’avantage avant de voir l’autre égaliser deux minutes plus tard. Coup dur pour l’entraîneur Keith Andrews : l’ailier allemand et meilleur buteur Kevin Schade est sorti sur blessure contre Aston Villa et semble devoir rester longtemps éloigné des terrains.

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Statistiques clés et blessures

La dernière défaite de Brentford en Premier League remonte au 9 mai contre Manchester City.

Brentford a fait match nul lors de huit de ses 19 rencontres à domicile en Premier League la saison dernière.

Les cinq dernières confrontations entre ces équipes au Gtech Community Stadium ont produit 17 buts.

Outre la suspension de Gravenberch, Liverpool doit composer avec les blessures de Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo et Alexander Isak.

Infos sur les équipes et effectifs

Brentford sera privé d’Antoni Milambo, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard et Kevin Schade, tous blessés, pour cette rencontre. Aucune suspension n’est signalée dans l’équipe à domicile, et l’entraîneur Keith Andrews n’a pas confirmé de composition de départ probable.

Les choix de Liverpool sont encore plus limités. Ryan Gravenberch est suspendu après son carton rouge contre Manchester City. Liverpool doit également se passer de Conor Bradley, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Cody Gakpo, Alexander Isak, Dominik Szoboszlai et Vitezslav Jaros, tous blessés. L’entraîneur Andoni Iraola n’a pas confirmé son onze pressenti, et de nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Forme récente

Sur ses cinq derniers matches officiels, Brentford compte deux victoires, trois nuls et aucune défaite. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 2-2 contre Aston Villa en Premier League, tandis que son meilleur résultat sur cette période est une victoire 3-0 face à Chelsea. Brentford a également fait match nul 2-2 contre l’AFC Bournemouth et 1-1 contre Sunderland. Son autre victoire, outre celle contre Chelsea, a été obtenue face à Reading en Carabao Cup.

Parmi les quatre derniers résultats disponibles dans ces données, Liverpool compte deux victoires, un nul et une défaite. Son match le plus récent s’est achevé sur un revers 0-3 face à Manchester City en Premier League. Avant cette défaite, Liverpool avait battu l’AFC Bournemouth 1-0 et l’Atlético de Madrid 2-1, et fait match nul 0-0 à Fulham. Le club a aussi battu Tottenham 3-1 en Carabao Cup durant cette période.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre ces équipes a eu lieu le 24 mai 2026 : le match de Premier League à Anfield s’était terminé sur le score de 1-1. Auparavant, Brentford avait battu Liverpool 3-2 au Gtech Community Stadium en octobre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Liverpool compte trois victoires et Brentford deux, pour un total de 16 buts inscrits par les deux équipes.

Classement

Au classement de Premier League, Brentford occupe la quatrième place et Liverpool la neuvième. Brentford cherchera donc à consolider sa place dans le haut du tableau, tandis que Liverpool a besoin d’un résultat pour se rapprocher des équipes qui le précèdent.