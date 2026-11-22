Comment regarder Brentford - Everton avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

Premier League - Journée 11 23 nov. 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

Brentford reçoit Everton en Premier League au Gtech Community Stadium, à Londres. Les deux équipes retrouvent la compétition après la trêve internationale.

L’équipe de Keith Andrews cherche à retrouver de la stabilité. Elle n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, et ses défaites contre Brighton et Liverpool l’ont laissée en milieu de tableau.

Brentford doit aussi composer avec des difficultés pour établir sa composition. Igor Thiago est suspendu et une longue liste de blessés réduit les options de l’équipe sur l’ensemble du terrain.

Everton arrive dans l’ouest de Londres dans une meilleure dynamique. L’équipe de David Moyes a remporté ses trois derniers matches, dont une victoire 3-1 contre Coventry City et un succès 1-0 sur le terrain de Newcastle United.

Moyes a franchi un cap personnel : son 593e match à la tête du club constitue un record pour Everton. Jack Grealish a repris l’entraînement et a retrouvé le groupe après un mois de mise à l’écart, même si l’entraîneur a pris soin de ne désigner aucun joueur en particulier.

Chez les visiteurs, le poste de gardien suscite également des discussions. Jordan Pickford est au cœur d’un vif débat sur la place de numéro un en équipe d’Angleterre, et il devrait débuter dans les buts pour ce match.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de ce match ne sont pas disponibles pour le moment. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées dès qu’elles seront confirmées.

Actualité des équipes et effectifs