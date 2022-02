Brentford : Eriksen n'a "pas peur" de rejouer après son arrêt cardiaque

Christian Eriksen est revenu sur son expérience de mort imminente lors du Championnat d'Europe de l'été dernier, confirmant qu'il "a quitté ce monde pendant cinq minutes", tout en se réjouissant de ses débuts avec Brentford. Christian Eriksen n'a plus joué en compétition depuis qu'il a été victime d'un arrêt cardiaque lors du match d'ouverture de l'Euro 2020 du Danemark contre la Finlande en juin dernier.

"J'ai quitté ce monde pendant cinq minutes"

Le joueur de 29 ans a dû être réanimé sur le terrain avant de subir des tests approfondis à l'hôpital et d'être équipé d'un cardioverteur-défibrillateur implantable (ICD), et il s'est maintenant ouvert sur cette expérience surréaliste en détail. "J'ai disparu de ce monde pendant cinq minutes, jusqu'à ce qu'ils récupèrent mon rythme cardiaque", a déclaré Eriksen à BBC Sport. "C'est une expérience un peu hors du monde, bizarre, parce que c'est arrivé et j'étais là où j'étais, mais voir où je suis maintenant alors est très bizarre."

Brentford : Christian Eriksen persuadé qu’il allait rejouer

À la question de savoir s'il se souvient de ce qui s'est passé avant son effondrement contre la Finlande, le milieu de terrain a répondu : "Je me souviens de tout, sauf des cinq minutes, de la remise en jeu, du ballon qui a touché mon genou et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Ensuite, je me suis réveillé avec des gens autour de moi et j'ai senti une pression sur ma poitrine, pour essayer de retrouver ma respiration. A ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, puis j'ai pensé : "Est-ce que quelque chose s'est passé avec mes jambes, est-ce que je me suis cassé le dos ?"

"Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas revenir au même niveau"

"Est-ce que je peux lever ma jambe, toutes ces petites choses que j'essayais de faire pour voir ce qui s'était passé, puis dans l'ambulance j'ai entendu quelqu'un dire 'combien de temps j'ai été inconscient' et quelqu'un a dit 'cinq minutes' et c'était la première fois que j'entendais que j'étais parti", a ajouté le Danois. Christian Eriksen a également exprimé sa gratitude envers le personnel médical du Danemark, ses coéquipiers et les milliers de supporters qui lui ont envoyé des messages pendant son rétablissement.

"La première chose est de montrer de la gratitude envers les gens qui m'entourent", a-t-il ajouté. "Les coéquipiers, les médecins d'abord sur le terrain, les médecins de l'équipe et les ambulanciers, puis à l'hôpital pour tout faire et tout vérifier, et ensuite tous les messages des gens pour montrer leur soutien à moi et à ma famille... Cela a été vraiment adorable de voir tous ces messages. Je suis très chanceux et je leur ai dit face à face que je suis très heureux qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait, sinon je ne serais pas ici."

L'Inter a été contraint de libérer Eriksen en décembre en raison des règles de la Serie A interdisant aux joueurs d'entrer sur le terrain avec un DCI, mais il a pu obtenir un retour au jeu en Angleterre. Eriksen, qui a déjà joué en Premier League à Tottenham entre 2013 et 2020, a signé à Brentford sur un transfert gratuit en janvier et vise désormais une place régulière dans l'équipe de Thomas Frank. "Je ne suis pas loin, c'est difficile de mettre une date quand ça va arriver, mais j'espère que dans quelques semaines ça va bien se passer", a-t-il déclaré quand on l'a pressé de savoir quand il pourrait faire sa première apparition avec les Bees.

"Je ne m'entraîne avec l'équipe que depuis un peu plus d'une semaine et il faut du temps pour être en forme. Pour l'instant, quand l'entraîneur me verra en forme et voudra me faire jouer, je pourrai le faire. Mais pour le moment, nous prenons les choses au jour le jour", a ajouté le meneur de jeu danois. Eriksen est persuadé qu'il peut retrouver son meilleur niveau malgré la gravité de son état de santé et affirme qu'il est déjà de retour en pleine forme physique. "Je ne changerai pas mon style de jeu", a-t-il poursuivi. "J'ai eu le temps d'être discipliné pendant les six derniers mois pour faire des extras, donc même maintenant peut-être que je suis dans une meilleure condition qu'avant, il manque juste le football. Je me sens comme moi et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas revenir au même niveau."