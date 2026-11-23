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Keane Lewis-Potter a marqué deux fois en l’espace de deux minutes en première période, lundi soir, lors de la victoire 4-0 de Brentford contre Everton, réduit à dix, au Gtech Community Stadium. Le capitaine d’Everton, James Tarkowski, a été expulsé après un examen de la VAR et manquera le derby de la Mersey. Jack Grealish a quant à lui retrouvé le groupe pour un match pour la première fois depuis sa mise à l’écart pour manquement à la discipline.

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Lewis-Potter marque deux fois en deux minutes

Deux buts de Lewis-Potter, tous deux inscrits sur des tirs déviés, ont gâché le 593e match de David Moyes à la tête d’Everton, un record. Lancé dans un espace libre par Jaidon Anthony à la 23e minute, il a vu sa frappe déviée par Jarrad Branthwaite passer au-dessus de Jordan Pickford.

Deux minutes plus tard, Lewis-Potter a de nouveau marqué après un coup franc qu’Everton n’est pas parvenu à dégager, sa frappe étant déviée dans le but par Thierno Barry. Le capitaine de Brentford, Vitaly Janelt, a envoyé une superbe frappe d’au moins 23 mètres dans la lucarne à la 67e minute, avant que le remplaçant Fabio Carvalho ne pousse le ballon au fond dans le temps additionnel, pour inscrire un quatrième but lors de son retour de blessure.

Tarkowski expulsé après examen de la VAR

La soirée d’Everton s’est encore compliquée à la 40e minute. L’arbitre Craig Pawson a d’abord averti Tarkowski pour un geste dangereux dans la continuité de son intervention sur Yehor Yarmoliuk, avant de transformer le carton jaune en carton rouge après examen de la VAR.

En annonçant sa décision au public, Pawson a déclaré que le numéro 6 d’Everton avait commis « une intervention qui met en danger la sécurité de son adversaire, avec un contact des crampons sur le tibia ». Cette suspension privera Tarkowski du derby de la Mersey contre Liverpool. Everton a dû se réorganiser : Jake O’Brien s’est replacé en défense centrale et Merlin Rohl au poste d’arrière droit.

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Grealish de retour dans le groupe d’Everton

Grealish a été placé sur le banc pour la première fois depuis sa mise à l’écart, consécutive à son absence à un entraînement avant le match de Carabao Cup contre Newcastle. L’ailier prêté par Manchester City est entré à la mi-temps pour disputer ses premières minutes depuis la défaite 2-0 à domicile contre Chelsea, le 17 octobre, et a redonné de l’élan aux visiteurs.

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Il avait rejoué lors d’un match amical à huis clos contre Derby pendant la trêve internationale, puis avait présenté ses excuses aux supporters sur Instagram . « Je veux présenter mes excuses aux supporters et à tout le monde au club pour ne pas avoir pu aider l’équipe ces dernières semaines », a-t-il écrit.

Everton se tourne vers le derby

Cette défaite met fin à la belle série d’Everton, qui avait remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat. Le club recule à la neuvième place, à un point de Brentford, sixième. Le Premier ministre Andy Burnham, fervent supporter d’Everton, a assisté au match depuis les tribunes. Moyes doit désormais préparer le derby de la Mersey sans son capitaine.

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L’équipe de Keith Andrews se rendra maintenant à Old Trafford avant de recevoir Arsenal et Manchester City en l’espace de quatre jours.