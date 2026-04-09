Barcelone est désormais menacé d’une sanction de l’Union des associations européennes de football (UEFA), à la suite des incidents survenus avant le match de l’équipe face à l’Atlético Madrid en Ligue des champions.

Barcelone s’est incliné 0-2 contre l’Atlético Madrid lors de la rencontre disputée hier mercredi soir au « Spotify Camp Nou », lors du match aller des quarts de finale de la compétition continentale.

Mais avant le coup d’envoi, des supporters du Barça ont lancé des projectiles sur le bus de l’Atlético Madrid à son arrivée au stade, un incident qui s’était déjà répété cette saison lors d’un précédent match de coupe.

L’incident s’est produit dans la rue menant au stade, où le bus a essuyé une pluie de projectiles, sans faire de blessés parmi les membres de la délégation, mais causant des dégâts matériels, précisément à deux vitres du côté du conducteur.

À ce sujet, Diego Simeone, l’entraîneur des Rojiblancos, a déclaré : « La société n’a pas changé, et nous ne pouvons pas la réparer. Ce n’est pas un incident isolé, c’est ce qui se répète habituellement à chaque fois que nous venons à Barcelone. »

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a cité le texte du règlement de l’UEFA, en particulier l’article 16 relatif à « l’ordre et la sécurité lors des matches des compétitions de l’UEFA ».

L’article stipule que « les clubs hôtes et les associations nationales sont responsables de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur du stade et dans ses abords avant, pendant et après les matches. Toutes les associations et tous les clubs doivent se conformer aux règlements de sécurité de l’UEFA et sont responsables de tout incident pouvant survenir ; ils peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires à moins qu’ils ne puissent prouver l’absence de manquement dans l’organisation du match ».

Selon « Mundo Deportivo », la décision de la commission de discipline de l’UEFA est attendue, mais les indications laissent présager l’imposition d’une amende au club catalan.

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