Le Sénégal risque une élimination prématurée de la Coupe du monde 2026 après sa deuxième défaite de suite face à la Norvège (3-2). Ce revers place les « Lions de la Teranga » dans une position délicate avant leur dernier match décisif contre l'Irak et provoque une vague de critiques acerbes visant le défenseur Kalidou Koulibaly et l'entraîneur Pape Thiaw.

Koulibaly a reçu, selon le site « Foot Mercato », une note très basse de 1 sur 10 après une prestation catastrophique qualifiée de « pire de sa carrière ». Il a en effet été tenu pour responsable des trois buts en raison d’erreurs défensives grossières commises dès la 4e minute face à la star Erling Haaland, avant d’être remplacé à la 72e minute.

Les « Lions de la Teranga » ont ainsi concédé deux défaites de rang au premier tour pour la première fois en quatre participations, après avoir déjà sombré 3-1 face à la France en match d’ouverture. Pourtant, le groupe abordait la compétition avec un moral au zénith, fort de son sacre à la Coupe d’Afrique des nations en janvier dernier.

Le milieu de terrain et capitaine Idrissa Gana Gueye a exprimé sa déception en déclarant : « C’est un très mauvais résultat, mais il nous reste encore un match à disputer. Nous avons besoin de nous reposer et de bien nous préparer », a-t-il déclaré, tandis qu’Ismaïla Sarr, auteur des deux buts sénégalais, a peiné à cacher sa frustration : « Nous n’aurions pas dû en arriver là, mais nous devons être fiers de nos supporters. »

Les critiques se sont également intensifiées à l’encontre de l’entraîneur Thiaw, qui a reçu la même évaluation. Il avait surpris en alignant le même onze que lors de la défaite contre la France, puis en maintenant Koulibaly sur la pelouse malgré sa première mi-temps catastrophique ; des choix qualifiés de « difficiles à comprendre » et « dépourvus de courage ».

Le défenseur Ismaël Jacobs a tenté de dédramatiser la situation en déclarant : « Nous commettons tous des erreurs. C’est l’équipe qui a perdu, pas un seul individu », a-t-il tempéré. Sur la plateforme « X », les supporters sénégalais ont déversé un torrent de critiques. L’un d’eux a ironisé : « Bravo Koulibaly, merci à toi, Babi Thiaw », tandis qu’un autre s’est interrogé : « Es-tu sûr que Koulibaly est sénégalais ? »

Des tensions internes, liées à la situation contractuelle précaire de Thiaw et au non-versement des primes de qualification, planent sur le camp sénégalais. L’entraîneur et son adjoint, Mouri Diao, ont toutefois rejeté toute influence de ces problèmes sur les performances sportives, alors que la sélection aborde un match décisif pour son maintien dans la compétition ou une élimination prématurée.