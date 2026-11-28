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Braunschweig - VfL Wolfsburg : heure du coup d’envoi

Bundesliga 2 - Journée 13 29 nov. 2026 - 07:30 Eintracht Stadion

En deuxième division allemande, Braunschweig reçoit le VfL Wolfsburg à l’Eintracht Stadion, à Braunschweig. Cette rencontre oppose deux équipes dont la forme récente diffère.

Braunschweig aborde ce match à la douzième place du classement. L’équipe entraînée par Lars Kornetka vient de s’imposer 2-1 sur le terrain du 1. FC Nuremberg, après un nul 0-0 contre Energie Cottbus et une défaite 3-1 face à l’Arminia Bielefeld.

Wolfsburg se déplace en tant que quatrième du classement. L’équipe de Tobias Strobl a battu Holstein Kiel 3-0 le week-end dernier et n’a pas encaissé de but lors de trois de ses cinq derniers matches.

À domicile, Braunschweig veut mettre fin à son alternance de bons et de mauvais résultats. Sa forme a été irrégulière ces dernières semaines et il lui faudra de la constance face à un adversaire de la première moitié du classement.

Wolfsburg a pour sa part pris des points récemment en championnat, mais s’est incliné à Berlin contre le Hertha BSC et face au SC Fribourg en Coupe d’Allemagne. À Braunschweig, les visiteurs voudront confirmer leur solidité défensive.

Voici comment suivre la rencontre et les principales données à connaître avant le match.

Actualité de la semaine : où en sont Braunschweig et le VfL Wolfsburg ?

Braunschweig compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches. L’équipe s’est imposée 2-1 sur le terrain du 1. FC Nuremberg le 21 novembre. Auparavant, elle avait fait match nul 0-0 contre Energie Cottbus et perdu 3-1 face à l’Arminia Bielefeld. Fin octobre, elle avait battu Hanovre 96 2-0. Son bilan de buts est de 6 marqués pour 8 encaissés, en comptant un match amical perdu 4-1 contre Paderborn.

Wolfsburg compte trois victoires et deux défaites. Le 21 novembre, l’équipe a battu Holstein Kiel 3-0, après une victoire 2-0 contre Osnabrück. Elle a perdu 2-1 sur le terrain du Hertha BSC, puis 3-2 contre le SC Fribourg en Coupe d’Allemagne. Son bilan de buts est de 10 marqués pour 5 encaissés, en comptant une victoire 2-0 en match amical contre l’Union Berlin. Elle n’a pas encaissé de but lors de trois matches.

Braunschweig - VfL Wolfsburg : compositions

Braunschweig - VfL Wolfsburg : forme récente

Braunschweig - VfL Wolfsburg : bilan des confrontations directes

Braunschweig - VfL Wolfsburg : classements