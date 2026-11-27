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Brahim Diaz a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2031, inscrivant son avenir au Santiago Bernabéu sur le long terme. L'international marocain a choisi de rester dans la capitale espagnole malgré plusieurs offres très lucratives venues d'autres clubs du monde entier.

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Un engagement à long terme pour l'international marocain

Le Real Madrid a officiellement annoncé que Diaz avait accepté une prolongation de contrat le liant au club pour les cinq prochaines années. Le meneur de jeu de 27 ans était auparavant sous contrat jusqu'en 2027, mais ce nouvel accord garantit qu'il restera une pièce maîtresse du projet à long terme du Real Madrid. Le club considère le joueur né à Malaga comme « intouchable », malgré son manque de temps de jeu régulier ces derniers temps sous les ordres de Jose Mourinho.

Sa décision de prolonger représente une excellente nouvelle pour le champion d'Europe en titre, compte tenu notamment de l'intérêt que lui portent d'autres clubs . Selon plusieurs informations, l'international marocain a refusé plusieurs offres extrêmement lucratives pour rester dans un club où il est déterminé à connaître les plus grands succès. Depuis son arrivée à Madrid à l'adolescence, en 2019, Diaz s'est progressivement forgé une réputation de joueur capable de faire la différence chaque fois qu'il est sollicité.

Le communiqué officiel du club et les étapes de sa carrière

Dans un communiqué officiel publié vendredi, le club a détaillé l'accord et salué le parcours du joueur jusqu'ici. Le communiqué indique : « Le Real Madrid C. F. et Brahim Diaz se sont entendus sur la prolongation du contrat de notre joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2031. Brahim est arrivé au Real Madrid en 2019, à l'âge de 19 ans. En six saisons sous notre maillot, il a disputé 173 matches et remporté 7 titres : 1 Ligue des champions, 1 Coupe du monde des clubs, 1 Supercoupe d'Europe, 2 championnats d'Espagne et 2 Supercoupes d'Espagne. »

Le club a également souligné son parcours international et ses récentes performances individuelles sur la scène continentale. Le communiqué poursuit : « Il est international marocain. Il a jusqu'à présent disputé 36 matches et inscrit 15 buts avec la sélection. Il a terminé meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations 2025. »

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Les défis sous les ordres de Mourinho

Malgré la sécurité que lui apporte ce contrat à long terme, Diaz doit maintenant convaincre Jose Mourinho de lui faire une place dans le onze de départ. L'entraîneur portugais lui a accordé peu de temps de jeu dernièrement, même si la direction du club ne semble clairement pas le juger superflu. Avec un calendrier chargé entre la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions, l'ancien joueur de Manchester City aura de nombreuses occasions de faire valoir sa candidature.

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Les qualités techniques et la polyvalence de l'attaquant lui ont souvent valu la faveur du public du Bernabéu. Sa capacité à changer le cours d'un match en sortant du banc reste un atout précieux pour l'effectif. S'il n'est pas titulaire régulièrement pour le moment, la saison est longue et son parcours laisse penser qu'il saura saisir les occasions qui se présenteront. Cette prolongation le protège des spéculations sur un transfert qui entourent souvent les joueurs ne débutant pas tous les matches.

Cap sur les ambitions internationales

Au-delà de ses engagements en club, Diaz se prépare aussi à un été 2027 de grande importance avec la sélection du Maroc. Le Maroc subit une immense pression avant la prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Meilleur buteur de l'édition 2025, le joueur du Real Madrid devrait mener sa sélection dans sa quête d'un titre continental après une précédente édition mouvementée.