Brahim Diaz, la pépite de Manchester City, en route vers le Real Madrid

Manchester City a tenté de convaincre Brahim Diaz de rester à plusieurs reprises mais cela n'a pas été suffisant.

Brahim Diaz est sur le point de rejoindre le Real Madrid depuis Manchester City dans le cadre d'un transfert d'au moins 16 millions d'euros, d'après nos informations.



Le joueur de 18 ans a décidé de quitter City, estimant ne pas avoir suffisamment d'opportunités dans l'équipe première dirigée par Pep Guardiola.



Manchester City a fait une série d’offres lucratives pour garder le jeune espagnol, mais ce dernier est convaincu qu’il aura plus de temps de jeu au Santiago Bernabeu.



On lui a dit qu'il ferait partie de l'équipe de la première équipe et qu'il jouerait dans la Coupe du Roi lors de la deuxième partie de la saison.



Brahim coûtera 16 millions d'euros à Madrid, plus une série de bonus.



Des sources proches du joueur sont optimistes sur le fait qu’il aura l’occasion de prouver ses capacités dans les mois à venir, avant que son avenir ne soit évalué en été.



Une demande de prêt à ce stade n’a pas été exclue, mais il pense qu’il a également de bonnes chances d’être nommé dans l’équipe première du Real la saison prochaine.



Des rumeurs font état du fait que José Mourinho pourrait revenir au Real à la fin de la saison et cela pourrait avoir des conséquences sur les perspectives de futur du jeune Espagnol.



Cependant, le sentiment actuel est que l'ancien patron de Manchester United ne reviendra pas dans la capitale espagnole dans un avenir proche.



City souhaitait ardemment garder l'ancien jeune joueur de Malaga, qui avait rejoint le club à l'âge de 14 ans, mais était incapable de le convaincre qu'il jouerait suffisamment au football dans l'équipe première que ce soit cette saison ou après.