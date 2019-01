Brahim Diaz : "Je ne m'imaginais pas ailleurs qu'au Real"

Lors de sa présentation à la presse, le prometteur Brahim Diaz a affirmé n'avoir pas hésité une seconde quand le Real est venu frapper à sa porte.

Le Real Madrid tient son premier renfort hivernal depuis deux ans. Les champions d'Europe ont arraché à Manchester City le jeune et talentueux milieu offensif, Brahim Diaz. Ce prodige espagnol a déjà pu découvrir son nouveau monde, et humer la grandeur de sa nouvelle demeure puisqu'il a été présenté à la presse ce lundi dans la salle de trophées de Bernabeu.

"C'est le jour le plus important de ma vie et je viens d'arriver dans un club dont j'ai toujours rêvé que je suis tout petit, a-t-il commencé par lâcher avec émotion et fierté. C'est le meilleur cadeau que je pouvais avoir pour le jour d'Epiphanie".

Bien qu'âgé de 19 ans seulement, Diaz n'a pas semblé intimidé par son nouvel environnement. Au contraire, il est apparu plein d'assurance, exprimant avec confiance ses ambitions personnelles et aussi les raisons pour lesquelles il a dit oui à la Casa Blanca.

"Quand j'ai décidé de quitter Manchester City, j'ai exploré trois options. La première était de jouer au Real, la deuxième était de jouer du Real est la troisième était de jouer au Real", a-t-il confié avec humour, au grand bonheur de l'assistance. "Je ne voulais absolument pas aller ailleurs", a conclu celui qui a couté 17,5M€ aux Merengue.

Les débuts de Brahim Diaz avec l'équipe de Santiago Solari pourraient avoir lieu dès mercredi lors du match de Coupe du Roi face à Leganes.