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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Loai Mohamed
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Brahim Díaz au cœur de l'impasse : qui perdra patience le premier parmi les cadors de la Liga ?

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Pas de place pour tout le monde : une équation qui se répète chaque saison, mais dont l'intensité augmente lorsqu'il s'agit de joueurs au nom prestigieux et aux ambitions élevées. Lors de la saison en cours, plusieurs joueurs des trois premiers clubs au classement du championnat d'Espagne se retrouvent écartés des plans principaux de leurs entraîneurs, dans l'attente d'une chance qui ne vient pas suffisamment.

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Un rapport du quotidien espagnol « Marca » indique que des noms tels qu'Alejandro Balde, Brahim Díaz, Rodrigo Mendoza et Endrick ressortent sur une liste de joueurs ne bénéficiant pas du temps de jeu qu'ils espéraient avant le début de la saison, ce qui pose une question importante : lequel d'entre eux patientera le plus longtemps face à sa situation actuelle ?

Balde : de l'avenir du Barça à un rôle secondaire

Alejandro Balde traverse à Barcelone une période qui ressemble à la fin de la relation idéale qui le liait au club catalan. Le latéral espagnol, qui s'est distingué par sa vitesse, sa technique et sa capacité à se projeter offensivement, apparaissait auparavant comme le candidat idéal pour monopoliser le poste de latéral gauche, mais il s'est progressivement transformé en joueur secondaire dans les calculs de Hansi Flick.

Balde n'a disputé que 100 minutes en Liga cette saison, sa participation la plus longue ayant eu lieu lors du Clásico, lorsqu'il est entré en jeu pendant près d'une heure après la blessure de Gerard Martín… pardon, après la blessure d'Espart.

Sa situation devient d'autant plus difficile lorsqu'on examine les options disponibles aux postes de latéraux. Sur le côté droit, avec la blessure de Koundé, Éric García se présente comme le premier choix, puis Fariñas est devenu la deuxième alternative.

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Quant à son poste de prédilection sur le côté gauche, Balde se retrouve derrière Espart, actuellement blessé, et Cancelo, qui profite de sa capacité à évoluer des deux côtés, puis Gerard Martín comme autre option. Flick a par ailleurs adressé des critiques publiques au niveau de Balde.

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Le joueur avait décidé de rester au Barça durant l'été malgré sa situation, mais l'approche du marché des transferts hivernal pourrait ouvrir la porte à de nouveaux rebondissements.

Brahim Díaz : la concurrence s'intensifie au Real Madrid

Parmi les joueurs dont la présence a reculé au Real Madrid, Brahim Díaz se distingue, lui qui n'a disputé que 149 minutes en championnat, un bilan éloigné des attentes qui l'accompagnaient en début de saison.

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José Mourinho n'a pas encore trouvé un rendement suffisant chez Díaz pour le pousser à modifier ses choix. Au poste de meneur de jeu, la concurrence paraît rude en présence de Jude Bellingham et d'Arda Güler, tandis que ses chances ne semblent pas beaucoup meilleures s'il est utilisé près de l'aile.

Brahim ne vit pas une situation de mise à l'écart totale, et Mourinho ne l'exclut pas de ses plans, mais la persistance de cette situation pourrait ouvrir la porte à des discussions sur son avenir au cours de la prochaine période.

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Endrick : peu de minutes et une carte maîtresse en Ligue des champions

Endrick, lui, a obtenu encore moins de temps de jeu, avec seulement 84 minutes en championnat, se retrouvant dans une situation qui ressemble largement à ce qu'il a vécu la saison dernière.

Mais l'attaquant brésilien possède un point fort qui protège relativement sa position : son rendement remarquable lors de plusieurs matches de la Ligue des champions.

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Endrick a joué en se décalant sur le côté droit et a été un élément important dans le retour de son équipe face à l'AS Roma, tout comme il a apporté un plus évident lors de la dernière confrontation face à l'Athens.

Son expérience avec Lyon la saison dernière lui avait donné l'occasion de montrer ses capacités, son rendement là-bas ayant contribué à sa convocation par Carlo Ancelotti pour participer à la dernière Coupe du monde. C'est pourquoi plusieurs clubs suivront l'évolution de la situation de l'attaquant brésilien au cours des prochaines semaines.

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Rodrigo Mendoza : un gros transfert sans place claire

À l'Atlético de Madrid, Rodrigo Mendoza se retrouve dans une situation similaire. Le club madrilène avait bouclé le recrutement du milieu de terrain d'Elche lors du dernier marché des transferts hivernal pour 16 millions d'euros, avec des clauses supplémentaires pouvant porter le montant de l'opération à quatre millions de plus.

Mendoza possède des qualités techniques remarquables, c'est en outre un joueur international avec la sélection espagnole des moins de 21 ans et il bénéficiait de la confiance d'Íñigo Sarabia, mais il n'a pas encore réussi à gagner celle de Diego Simeone.

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Mendoza n'a disputé que 144 minutes cette saison, un bilan extrêmement limité compte tenu des blessures qui ont frappé plusieurs joueurs du milieu de terrain de l'Atlético, parmi lesquels Koke, Barrios et Cardoso.

Le joueur attend que les semaines passent pour savoir si ses chances vont s'améliorer, d'autant que Simeone semble davantage porté vers des types de milieux différents de Mendoza, qui, il y a un an seulement, était considéré comme un talent en forte ascension.

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À l'approche du marché des transferts hivernal, Mendoza pourrait à son tour devenir un nom recherché par des clubs en quête d'un joueur capable de leur offrir davantage de temps de jeu et de qualité.

Avec les aléas de la saison et la rapidité avec laquelle les calculs évoluent dans les grands clubs, il reste difficile de prédire l'avenir de ces joueurs. Et tandis que Balde, Brahim, Endrick et Mendoza attendent de plus grandes opportunités, la perte de patience pourrait finalement être le facteur qui changera la trajectoire de l'un d'eux, et un autre nom inattendu pourrait peut-être apparaître sur le marché des transferts hivernal.

Écrit parLoai Mohamed

Rédacteur en chef de shift

Rédacteur en chef de shift, responsable de la supervision du contenu. Je possède plus de 15 ans d’expérience dans le journalisme sportif. J’ai étudié les médias et travaillé dans plusieurs journaux papier ainsi que sur des sites web arabes. Toutefois, l’étape la plus importante de ma carrière a été mon intégration à Kooora, le principal site sportif arabe, en 2016.

Je veille toujours à proposer un contenu fiable, appuyé par des chiffres et des statistiques, loin de toute exagération. J’aime le langage des chiffres, car il ne connaît pas la complaisance. J’ai participé à la couverture des plus grands événements footballistiques, avec un intérêt particulier pour mettre en lumière les stars arabes et leur impact sur la scène mondiale.

Au cours de mon parcours professionnel, mon travail s’est concentré sur la couverture du football, qu’il soit égyptien, arabe ou international. Aujourd’hui, mon attention se porte davantage sur le football saoudien, après l’essor considérable qu’a connu le Royaume ces dernières années.

Depuis mon enfance, je suis lié au football. Mon premier souvenir remonte à la Coupe du monde 1998. Bien que je n’aie eu que huit ans à l’époque, l’intensité des matchs m’a profondément marqué. Je n’oublierai jamais la performance exceptionnelle de Zinedine Zidane en finale et la manière dont il a conduit l’équipe de France à son premier titre.

Le Brésilien Ronaldo a été l’une des légendes qui ont nourri ma passion pour le football au début de ce siècle. Sa manière de marquer était impressionnante, il manquait rarement face au but. Ensuite est apparu Cristiano Ronaldo, que je considère encore aujourd’hui comme mon joueur préféré, car il m’a inspiré par son esprit de défi et sa volonté constante de gagner, ce qui se reflète également dans mon style d’écriture.

Mes articles se concentrent principalement sur la Saudi Pro League, ainsi que sur d’autres compétitions comme la Premier League, La Liga et la Ligue des champions de l’UEFA. Je suis également de près le marché des transferts et j’essaie d’analyser les mouvements en profondeur.

Si vous me demandez mon plus beau souvenir footballistique, je ne trouverai rien de mieux que la qualification de l’Égypte pour la Coupe du monde 2018, d’autant plus qu’il s’agissait de la première participation après 28 ans. C’était aussi la première fois que je voyais mon pays participer à la plus grande scène du football mondial.

Quant à mon équipe type de tous les temps, elle se compose de : Iker Casillas dans les buts ; Paolo Maldini, Sergio Ramos, Cafu et Roberto Carlos en défense ; Andrés Iniesta, Zinedine Zidane et Ronaldinho au milieu ; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Ronaldo Nazário en attaque.

Au cours de ma carrière, j’ai publié de nombreuses analyses et articles marquants sur Kooora, notamment :

– Un budget astronomique et une élimination décevante… Pourquoi Al Ahly a-t-il échoué en Coupe du monde des clubs ?

– Cela perturbe la sérénité de Salah et rouvre le dossier noir… Liverpool regrettera-t-il le transfert de Wirtz ?

– La loi Benzema s’impose à Al-Nassr… Ronaldo dessine son avenir à la française

– Alonso résout l’énigme Klopp… Arnold passe d’une faiblesse défensive à une arme offensive

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