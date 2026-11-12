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Pas de place pour tout le monde : une équation qui se répète chaque saison, mais dont l'intensité augmente lorsqu'il s'agit de joueurs au nom prestigieux et aux ambitions élevées. Lors de la saison en cours, plusieurs joueurs des trois premiers clubs au classement du championnat d'Espagne se retrouvent écartés des plans principaux de leurs entraîneurs, dans l'attente d'une chance qui ne vient pas suffisamment.

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Un rapport du quotidien espagnol « Marca » indique que des noms tels qu'Alejandro Balde, Brahim Díaz, Rodrigo Mendoza et Endrick ressortent sur une liste de joueurs ne bénéficiant pas du temps de jeu qu'ils espéraient avant le début de la saison, ce qui pose une question importante : lequel d'entre eux patientera le plus longtemps face à sa situation actuelle ?

Balde : de l'avenir du Barça à un rôle secondaire

Alejandro Balde traverse à Barcelone une période qui ressemble à la fin de la relation idéale qui le liait au club catalan. Le latéral espagnol, qui s'est distingué par sa vitesse, sa technique et sa capacité à se projeter offensivement, apparaissait auparavant comme le candidat idéal pour monopoliser le poste de latéral gauche, mais il s'est progressivement transformé en joueur secondaire dans les calculs de Hansi Flick.

Balde n'a disputé que 100 minutes en Liga cette saison, sa participation la plus longue ayant eu lieu lors du Clásico, lorsqu'il est entré en jeu pendant près d'une heure après la blessure de Gerard Martín… pardon, après la blessure d'Espart.

Sa situation devient d'autant plus difficile lorsqu'on examine les options disponibles aux postes de latéraux. Sur le côté droit, avec la blessure de Koundé, Éric García se présente comme le premier choix, puis Fariñas est devenu la deuxième alternative.

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Quant à son poste de prédilection sur le côté gauche, Balde se retrouve derrière Espart, actuellement blessé, et Cancelo, qui profite de sa capacité à évoluer des deux côtés, puis Gerard Martín comme autre option. Flick a par ailleurs adressé des critiques publiques au niveau de Balde.

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Le joueur avait décidé de rester au Barça durant l'été malgré sa situation, mais l'approche du marché des transferts hivernal pourrait ouvrir la porte à de nouveaux rebondissements.

Brahim Díaz : la concurrence s'intensifie au Real Madrid

Parmi les joueurs dont la présence a reculé au Real Madrid, Brahim Díaz se distingue, lui qui n'a disputé que 149 minutes en championnat, un bilan éloigné des attentes qui l'accompagnaient en début de saison.

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José Mourinho n'a pas encore trouvé un rendement suffisant chez Díaz pour le pousser à modifier ses choix. Au poste de meneur de jeu, la concurrence paraît rude en présence de Jude Bellingham et d'Arda Güler, tandis que ses chances ne semblent pas beaucoup meilleures s'il est utilisé près de l'aile.

Brahim ne vit pas une situation de mise à l'écart totale, et Mourinho ne l'exclut pas de ses plans, mais la persistance de cette situation pourrait ouvrir la porte à des discussions sur son avenir au cours de la prochaine période.

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Endrick : peu de minutes et une carte maîtresse en Ligue des champions

Endrick, lui, a obtenu encore moins de temps de jeu, avec seulement 84 minutes en championnat, se retrouvant dans une situation qui ressemble largement à ce qu'il a vécu la saison dernière.

Mais l'attaquant brésilien possède un point fort qui protège relativement sa position : son rendement remarquable lors de plusieurs matches de la Ligue des champions.

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Endrick a joué en se décalant sur le côté droit et a été un élément important dans le retour de son équipe face à l'AS Roma, tout comme il a apporté un plus évident lors de la dernière confrontation face à l'Athens.

Son expérience avec Lyon la saison dernière lui avait donné l'occasion de montrer ses capacités, son rendement là-bas ayant contribué à sa convocation par Carlo Ancelotti pour participer à la dernière Coupe du monde. C'est pourquoi plusieurs clubs suivront l'évolution de la situation de l'attaquant brésilien au cours des prochaines semaines.

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Rodrigo Mendoza : un gros transfert sans place claire

À l'Atlético de Madrid, Rodrigo Mendoza se retrouve dans une situation similaire. Le club madrilène avait bouclé le recrutement du milieu de terrain d'Elche lors du dernier marché des transferts hivernal pour 16 millions d'euros, avec des clauses supplémentaires pouvant porter le montant de l'opération à quatre millions de plus.

Mendoza possède des qualités techniques remarquables, c'est en outre un joueur international avec la sélection espagnole des moins de 21 ans et il bénéficiait de la confiance d'Íñigo Sarabia, mais il n'a pas encore réussi à gagner celle de Diego Simeone.

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Mendoza n'a disputé que 144 minutes cette saison, un bilan extrêmement limité compte tenu des blessures qui ont frappé plusieurs joueurs du milieu de terrain de l'Atlético, parmi lesquels Koke, Barrios et Cardoso.

Le joueur attend que les semaines passent pour savoir si ses chances vont s'améliorer, d'autant que Simeone semble davantage porté vers des types de milieux différents de Mendoza, qui, il y a un an seulement, était considéré comme un talent en forte ascension.

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À l'approche du marché des transferts hivernal, Mendoza pourrait à son tour devenir un nom recherché par des clubs en quête d'un joueur capable de leur offrir davantage de temps de jeu et de qualité.

Avec les aléas de la saison et la rapidité avec laquelle les calculs évoluent dans les grands clubs, il reste difficile de prédire l'avenir de ces joueurs. Et tandis que Balde, Brahim, Endrick et Mendoza attendent de plus grandes opportunités, la perte de patience pourrait finalement être le facteur qui changera la trajectoire de l'un d'eux, et un autre nom inattendu pourrait peut-être apparaître sur le marché des transferts hivernal.