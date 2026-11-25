Comment regarder Braga-KuPS avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, mobile, tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

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Présentation du match

Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Estadio Municipal de Braga

Braga reçoit KuPS à l’Estadio Municipal de Braga pour un match de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Le club portugais aborde cette rencontre sur une bonne dynamique au niveau national. L’équipe de Franclim Carvalho s’est imposée 2-0 sur le terrain de Vitoria de Guimaraes en Coupe du Portugal lors de sa dernière sortie.

Ce résultat faisait suite à une victoire 1-0 en championnat chez Rio Ave et à un succès 3-0 contre Famalicao. Sur la scène européenne, Braga avait obtenu un nul 0-0 face à AGF plus tôt en novembre.

KuPS arrive au Portugal dans une forme bien moins convaincante. L’équipe de Miika Nuutinen n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est une défaite 2-0 contre le FC Inter Turku en Veikkausliga.

Le club finlandais a toutefois fait preuve de résistance en Europe. Il a obtenu un nul 0-0 contre Gent en Ligue Conférence le soir même où Braga partageait les points avec AGF.

Le classement reflète l’écart entre les deux équipes. Braga occupe la 17e place en Ligue Conférence, tandis que KuPS est 33e.

Voici ce que nous savons pour suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion de Braga-KuPS ne sont pas encore disponibles. La chaîne TV et les modalités de diffusion en streaming seront précisées dès leur confirmation.

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