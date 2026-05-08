« Bradley Barcola suscite un vif intérêt : plusieurs grands clubs européens se disputent sa signature »

L’attaquant français Bradley Barcola, 23 ans, pourrait quitter le Paris Saint-Germain lors du mercato estival. Selon Sky Sports Allemagne, plusieurs grands clubs européens s’intéresseraient de près à l’international tricolore.

Selon la chaîne allemande, l’attaquant pourrait rallier la Premier League, Arsenal et Liverpool étant souvent cités, tandis que le FC Barcelone émerge également comme destination potentielle pour l’international français.

L’attaquant, qui ne dispose pas encore d’un statut de titulaire à Paris, pourrait ainsi chercher un nouveau défi pour jouer davantage.

Outre l’Angleterre et l’Espagne, l’Allemagne est également évoquée comme destination possible : selon Sky, le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, aurait déjà exploré les modalités d’un transfert ces derniers jours.





Recruté à l’Olympique Lyonnais durant l’été 2023 pour environ 45 millions d’euros, il est sous contrat à Paris jusqu’en 2028, ce qui contraindra tout prétendant à un chèque conséquent. Sa valeur marchande actuelle est estimée à environ 70 millions d’euros.

Sur le plan sportif, son passage à Paris est un succès : deux titres de champion, une Coupe de France et, surtout, une Ligue des champions conquise la saison dernière aux dépens de l’Inter (5-0), match au cours duquel il a délivré une passe décisive.

L'avenir de Barcola reste donc incertain. Une chose est sûre : le 30 mai, le PSG disputera la finale de la Ligue des champions contre Arsenal. Pour Barcola, cette rencontre pourrait bien représenter sa dernière sortie sous le maillot parisien.