Partager Suivez GOAL sur Google

L’attaquant de Liverpool Alexander Isak a salué son coéquipier Bradley Barcola après la victoire 2-0 de son équipe contre Brighton & Hove Albion en Premier League. L’attaquant suédois a souligné la superbe passe décisive de Barcola lors d’une démonstration d’efficacité en contre-attaque à Anfield.

Publicité

Barcola et Isak s’associent pour faire tomber Brighton

Liverpool s’est imposé 2-0 face à Brighton & Hove Albion à Anfield, signant une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Après un but contre son camp de Pascal Gross en début de match, Bradley Barcola a servi Alexander Isak, qui a doublé l’avance des locaux.

Ce résultat marque la première victoire à domicile de Liverpool en Premier League cette saison et propulse l’équipe d’Andoni Iraola à la quatrième place du classement.

La créativité de Barcola sur son aile s’est révélée décisive, Liverpool ayant régulièrement percé la défense de Brighton en première période.

Isak salue la précision de Barcola et son brio en contre-attaque

Au micro de Sky Sports après le match, Isak a rapidement salué le rôle de Barcola dans la création de l’occasion qu’il a conclue. « Nous avons eu beaucoup d’occasions [en] première période, lorsque nous avons récupéré le ballon et lancé des contre-attaques. Nous aurions pu marquer davantage », a expliqué Isak.

Publicité Publicité

« Bradley a été excellent dans cet exercice et, pour moi, il s’agissait simplement d’être au bon endroit pour conclure. »

Related Topics

Le but d’Isak a conclu une action offensive fluide orchestrée par l’international français.

Un dispositif tactique intense qui permet à l’attaque de s’exprimer

L’approche tactique d’Iraola, fondée sur un pressing haut et des transitions rapides, a permis à Barcola et Isak d’exploiter les espaces derrière le milieu de terrain de Brighton. « La première période correspond vraiment à ce que nous voulons faire : mettre de l’intensité, récupérer des ballons et partir en contre. Je suis donc vraiment content, surtout de la première période », a ajouté Isak.

Publicité

« C’est sûr, cela faisait beaucoup trop longtemps [que nous attendions une victoire en Premier League à Anfield] et je pense que c’est une excellente façon d’y parvenir : contre une équipe en forme. »

« Et il y a aussi la manière dont nous l’avons fait, sans encaisser de but. Alors oui, je suis ravi », a souligné l’attaquant.

Publicité

Liverpool se tourne vers le choc contre Arsenal

Liverpool occupe désormais la quatrième place du classement de Premier League, à seulement un point de Brighton, troisième.

Barcola et Isak tenteront de prolonger leur entente offensive lorsque l’équipe d’Iraola recevra Arsenal, champion en titre, le week-end prochain.

Publicité

Liverpool abordera cette rencontre avec l’objectif de réduire l’écart de six points qui le sépare du leader.