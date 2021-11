Brésil : Neymar forfait afin d'être apte pour Manchester City-PSG ?

Neymar va rentrer à Paris plus tôt que prévu. En effet, ce lundi soir, la sélection brésilienne a annoncé le forfait de son numéro 10 pour le Classico sud-américain entre le Brésil et l'Argentine, remake de la dernière finale de la Copa America remportée par les coéquipiers de Lionel Messi. Neymar n'affrontera pas à nouveau son ami et coéquipier qui l'a rejoint au Paris Saint-Germain cet été, lui qui a été préservé lors du premier match de l'Albiceleste pour participer à ce choc contre le Brésil.



Touché à la cuisse, Neymar ratera le choc contre l’Argentine



L'équipe du Brésil a subi une nouvelle inattendue ce lundi après-midi à la veille du classique contre l'Argentine. Neymar, numéro 10 et principal joueur de l'équipe de Tite, a été écarté de la délégation brésilienne et ne se rendra même pas au match. Neymar a ressenti un claquage lors de la dernière séance d'entraînement de l'équipe avant le choc contre l'Argentine. Comme le rapporte GE.com, l'attaquant a parlé avec le personnel d'encadrement et la décision a été unanime.

L'équipe brésilienne est déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2022 et Neymar a un match important à jouer avec le PSG la semaine prochaine : le duel contre Manchester City en Ligue des champions. Dans une déclaration, la Fédération Brésilienne de Football a clarifié la situation du joueur et la décision de le laisser reparti, puisqu'il ne voyagera pas en Argentine avec le reste de la délégation. Neymar devrait embarquer pour Paris dès ce mercredi afin de se reposer et peut-être d'être prêt pour le match contre Nantes samedi.

"Après l'entraînement qui s'est tenu à l'Académie de football de Palmeiras lundi matin (15), l'athlète Neymar Jr s'est plaint d'une douleur dans la région des adducteurs de la cuisse gauche. Neymar Jr. a signalé une insécurité avec la situation et pour ne pas avoir le temps d'effectuer des examens complémentaires, le comité technique a choisi de préserver le joueur qui ne voyagera pas avec la délégation de l'équipe nationale brésilienne à San Juan, lieu du match de ce mardi (16) contre l'Argentine", a indiqué le Brésil dans son communiqué.



Brésil : Cafu veut voir Neymar continuer après le Qatar



Avec la blessure de Neymar, Tite perd une autre pièce importante dans son équipe de départ. Le milieu de terrain Casemiro ne pourra pas non plus jouer contre les Argentins, mais en raison d'une suspension. Il a reçu le troisième carton jaune lors de la victoire 1-0 du Brésil contre la Colombie. Le Brésil et l'Argentine s'affrontent à San Juan, au stade Bicentenário, dans la nuit de mardi à mercredi.

Tout indique donc que Neymar a été préservé par la sélection brésilienne, lui qui a récemment manqué quelques matches avec le Paris Saint-Germain en raison d'un adducteur douloureux, notamment lors du match aller face au RB Leipzig en Ligue des champions. Flamboyant face à Bordeaux, l'international brésilien retrouve son meilleur niveau petit à petit et à tout intérêt d'être en mesure d'enchaîner les matches avec son club pour poursuivre sa montée en puissance.