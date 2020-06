Boy de la Tour impatiente de revoir les supporters dans les stades

La présidente de la LFP, Nathalie Boy De La Tour, espère le retour rapide des supporters dans les stades français.

Le football en est toujours à l’arrêt, contrairement à ce qui est le cas chez les pays voisins. Cela n’empêche pas les instances dirigeantes de tabler sur un retour à la normale dès le mois d’aout prochain, avec si possible la présence du public dans les enceintes sportives.

Dans une interview accordée à Canal+, Nathalie Boy De La Tour a indiqué que c’est sur quoi la Ligue était en train d’œuvrer. « On est bien partis pour jouer la finale de la , a confié la présidente de LFP. Et ce que l’on espère et ce sur quoi on travaille c’est de la jouer avec du public ».

« Des matches à huis clos, ce n’est pas le football »

Les matches à huis clos se multiplient à l’étranger et Boy De La Tour n’en est pas une grande fan : « Une finale et des matches sans public, franchement ce n’est pas le football. On a besoin de l’émotion qui est apportée par les supporters. Sans ca, le football y perd de son âme. »

Le prochain exercice de la devrait reprendre le 22 aout. La LFP croise les doigts pour qu’elle se déroule dans des enceintes bondées de monde, et avec des conditions sanitaires optimales : « On espère aussi la présence du public pour la reprise du championnat. Et que cette jauge de 5000 personnes qui a été fixée soit dépassée. On y travaille, en tous cas. »

Les propos de la présidente de la LFP interviennent à un moment où le président de la République française, Emmanuel Macron, a annoncé la levée complètes des restrictions liées au confinement, mais tout en affirmant que les rassemblements resteront « encadrés ». « Il faudra continuer d'éviter au maximum les rassemblements car nous savons qu'ils sont les principales occasions de propagation du virus. Ils resteront donc très encadrés », a-t-il déclaré lors d’une allocution télévisée ce dimanche.