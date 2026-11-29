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Bournemouth a prolongé sa série à 11 victoires toutes compétitions confondues en s'imposant 2-1 à Fulham. Entré en jeu, Justin Kluivert a marqué le but décisif seulement 107 secondes plus tard, avant d'être expulsé dans les ultimes secondes pour avoir réclamé un carton contre un adversaire. L'équipe de Marco Rose grimpe ainsi dans le top 5.

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Les remplaçants offrent la victoire à Bournemouth

La série impressionnante de Bournemouth ne montre aucun signe de ralentissement : les changements de Rose lui ont permis de s'imposer 2-1 à Craven Cottage dimanche. Alex Scott et Kluivert ont combiné sur le but décisif peu après l'heure de jeu, seulement 107 secondes après leur entrée sur le terrain.

Scott s'est frayé un chemin devant David Affengruber avant de servir Kluivert, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond. Ce fut l'action décisive d'une rencontre animée. Bournemouth n'a plus perdu depuis le 10 octobre.

L'erreur de Bassey se paie

Le capitaine de Fulham, Calvin Bassey, avait fait parler de lui avant le coup d'envoi, Alvaro Arbeloa ayant exclu une vente en janvier du joueur qui serait dans le viseur de Manchester United. Mais il a commis une erreur sur l'ouverture du score à la 21e minute : pris entre deux décisions, il a offert le ballon à Rayan, qui a trouvé Evanilson, passeur pour Marcus Tavernier.

Rodrigo Muniz a égalisé sur penalty sept minutes plus tard, après une faute d'Adrien Truffert sur Josh King. Bournemouth a ensuite vu un but de Junior Kroupi annulé par la VAR au début de la seconde période, Rayan étant hors-jeu au départ de l'action.

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Kluivert expulsé dans les derniers instants

Djordje Petrovic avait auparavant repoussé une tentative de King grâce à un bel arrêt à la 74e minute, préservant l'avantage de Bournemouth. La fin de match a encore réservé des rebondissements. Fulham n'est pas parvenu à pousser le ballon au fond sur un corner dans les ultimes instants du temps additionnel, avant que Kluivert ne reçoive un deuxième carton jaune dans les dernières secondes pour avoir demandé à l'arbitre Stuart Attwell de sanctionner un adversaire.

Les locaux étaient privés d'Oscar Bobb, qui devrait manquer la période des fêtes en raison d'une blessure à l'aine .

Bournemouth entre dans le top 5

Cette victoire propulse Bournemouth dans le top 5 de la Premier League. The Sun a souligné qu'aucune équipe des cinq grands championnats européens ne gagne aussi régulièrement que Bournemouth actuellement. Fulham reste, de son côté, 17e, juste au-dessus de la zone de relégation. L'équipe de Rose tentera désormais de signer une 12e victoire de suite, mais devra le faire sans Kluivert, suspendu pour son prochain match.