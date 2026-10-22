Bournemouth, le maire Rocca : « Je suis supporter de l’AC Milan depuis très longtemps, mais j’ai suivi l’équipe à San Siro jusqu’en 2013. »

Roberto Rocca, le maire de Bournemouth, est un Milanais pur jus. Né à Milan en 1976, diplômé de l’Université catholique et ancien conseiller municipal pendant 14 ans, il s’est installé de l’autre côté de la Manche en 2013. Il a travaillé dans de grandes entreprises et fondé la société de conseil « Meridian Governance Advisory ». Le 20 mai, il a été élu maire de Bournemouth, une ville située au sud de Londres qui compte un peu plus de 196 455 habitants.

Voici ce qu’il a déclaré à Sky :





Quelles sont vos impressions en tant que maire de la ville ?

« Bournemouth est ma ville. Je suis maire ici, on m’a très bien accueilli et je suis attaché à cet endroit. Ce soir, je soutiendrai donc Bournemouth, mais une partie de mon cœur reste fidèle à l’AC Milan… »





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D’où vient votre passion pour l’AC Milan ?

« Ma passion pour l’AC Milan remonte à de nombreuses années, quand j’étais à Milan. J’ai suivi les matchs à San Siro jusqu’en 2013. J’espère voir un beau match aujourd’hui et que le meilleur gagne, avec peut-être quelques buts de chaque côté. »



