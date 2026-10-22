Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Bournemouth, le maire Rocca : « Je suis supporter de l’AC Milan depuis très longtemps, mais j’ai suivi l’équipe à San Siro jusqu’en 2013. »

Milan AC

Ce sera un match particulier pour Roberto Rocca, maire de Bournemouth, présent ce soir au Vitality Stadium pour assister à la rencontre entre le club anglais et l’AC Milan d’Amorim. Supporter de l’AC Milan, le maire italien s’est exprimé au micro de Sky Sport à l’approche du match.

Roberto Rocca, le maire de Bournemouth, est un Milanais pur jus. Né à Milan en 1976, diplômé de l’Université catholique et ancien conseiller municipal pendant 14 ans, il s’est installé de l’autre côté de la Manche en 2013. Il a travaillé dans de grandes entreprises et fondé la société de conseil « Meridian Governance Advisory ». Le 20 mai, il a été élu maire de Bournemouth, une ville située au sud de Londres qui compte un peu plus de 196 455 habitants. 

Voici ce qu’il a déclaré à Sky :


Quelles sont vos impressions en tant que maire de la ville ?

« Bournemouth est ma ville. Je suis maire ici, on m’a très bien accueilli et je suis attaché à cet endroit. Ce soir, je soutiendrai donc Bournemouth, mais une partie de mon cœur reste fidèle à l’AC Milan… »


Prochains matchs
BOU

BOU

Ligue Europa

22 oct. 2026

MIL

MIL

D’où vient votre passion pour l’AC Milan ?

« Ma passion pour l’AC Milan remonte à de nombreuses années, quand j’étais à Milan. J’ai suivi les matchs à San Siro jusqu’en 2013. J’espère voir un beau match aujourd’hui et que le meilleur gagne, avec peut-être quelques buts de chaque côté. »


VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google