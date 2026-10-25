Bournemouth fait trembler Old Trafford : un exploit que seuls Liverpool et City avaient réalisé

Bournemouth a porté un coup douloureux à son hôte Manchester United, en s'imposant sur un score de trois buts à zéro, lors de la confrontation qui les a opposés dimanche soir sur la pelouse d'Old Trafford, dans le cadre de la huitième journée de Premier League, laissant derrière lui des statistiques remarquables qui confirment sa capacité à mettre dans l'embarras les maîtres des lieux dans leur antre.

Le réseau Opta, spécialisé dans les statistiques, a révélé un chiffre exceptionnel réalisé par Bournemouth, après qu'il a mené trois buts à zéro sur la pelouse d'Old Trafford pour la troisième fois de son histoire en Premier League.

Le réseau a précisé que Bournemouth avait déjà réalisé cet exploit en décembre 2023, puis l'avait réitéré en décembre 2024, avant de frapper à nouveau avec force dans l'antre de Manchester United, égalant ainsi la performance de Liverpool et de Manchester City, les deux seules autres équipes à avoir réussi à mener trois buts à zéro sur cette même pelouse à trois reprises dans la compétition.

Les statistiques marquantes ne se sont pas arrêtées là, puisque Opta a mis en lumière l'empreinte de l'Anglais Marcus Tavernier, qui a poursuivi sa présence influente lors des confrontations de Bournemouth sur la pelouse d'Old Trafford.

Selon le réseau, Tavernier a contribué directement à cinq buts en Premier League sur cette pelouse, après avoir inscrit deux buts et délivré trois passes décisives, inscrivant son nom sur une liste prestigieuse de joueurs anglais ayant laissé une empreinte offensive dans l'antre de Manchester United en tant que joueurs visiteurs.

Dans ce domaine, seuls Harry Kane et Steven Gerrard devancent Tavernier, chacun ayant inscrit six buts sur la pelouse d'Old Trafford lors de leurs apparitions face à Manchester United en tant que joueurs visiteurs.

Ainsi, la victoire de Bournemouth n'a pas été un simple succès à trois points, mais a été accompagnée de chiffres historiques qui ont de nouveau mis en lumière les difficultés de Manchester United face à ses adversaires sur son terrain, et ont confirmé que la pelouse d'Old Trafford n'est plus une forteresse difficile à percer comme elle l'était auparavant.







