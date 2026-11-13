Des clubs anglais ciblent un espoir brésilien
Selon TEAMtalk, la course à la signature de Bontempo s’intensifie, alors que les cellules de recrutement de clubs de l’élite préparent des approches à la mi-saison pour l’un des jeunes talents les plus convoités d’Amérique du Sud. Capable d’évoluer efficacement à plusieurs postes au milieu de terrain et en attaque, ce joueur polyvalent a rapidement progressé dans le championnat national ces derniers mois. Ses progrès ont récemment été récompensés par une première convocation en équipe nationale senior, dans le dernier groupe du Brésil retenu par Carlo Ancelotti.
Les réseaux de recrutement alimentent l’intérêt pour cet hiver
Selon le média, le réseau de recrutement sud-américain réputé de Forest pousse fortement la direction du club, installé au City Ground, à envisager une offre officielle pour le jeune joueur avant la nouvelle année. Les responsables du recrutement du club des East Midlands se sont déjà forgé une solide réputation dans la détection de talents de la région, après que leur travail de prospection a permis d’attirer l’attention du club sur Murillo, Jair Cunha et Igor Jesus.
De son côté, Bournemouth s’est imposé comme un sérieux prétendant après avoir pris des renseignements, le club évaluant ses options au milieu de terrain au cas où Alex Scott partirait. Après avoir déjà montré sa volonté de recruter directement sur le marché brésilien en signant Rayan en janvier dernier, le club de la côte sud souhaite étudier la possibilité de conclure une nouvelle opération dans le pays cet hiver.
Des poids lourds européens rejoignent la liste des prétendants
Du côté de Tyneside, le directeur sportif Ross Wilson et Tomas Amaral, récemment nommé responsable du recrutement, suivent également la situation de près alors qu’ils étudient des renforts à long terme. Tous deux connaissent très bien le marché sud-américain. Brighton & Hove Albion et Brentford, autres clubs de l’élite anglaise, ont également pris de premiers renseignements dans le cadre de leur suivi des jeunes talents au Brésil.
Au-delà de la Premier League, des sources proches du dossier indiquent que des clubs d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne suivent son évolution, après que le Bayern Munich s’est renseigné sur sa situation lors du mercato estival. Cet intérêt à travers l’Europe souligne l’âpreté de la concurrence pour obtenir sa signature et garantit que la direction du club de Vila Belmiro subira une pression croissante au cours des prochains mois.
Un contrat de longue durée renforce la position de Santos dans les négociations
Malgré l’intérêt grandissant de prétendants étrangers, Santos se trouve en position de force à l’approche du mercato de janvier, Bontempo étant sous contrat avec le club jusqu’en 2030. Le club brésilien n’a aucune intention de laisser partir à bas prix l’un de ses joueurs les plus prometteurs et exigera une somme conséquente avant d’envisager toute offre. Forest, Bournemouth et leurs concurrents européens devront donc mener de difficiles négociations pour obtenir son transfert cet hiver.