À dix, Bournemouth renverse la situation en seconde période
Iago Aspas a donné l’avantage au Celta Vigo d’une frappe enroulée, avant que Bafode Diakite ne soit expulsé à la 24e minute pour un tacle mal maîtrisé. À la pause, les visiteurs avaient un but de retard et jouaient à dix. Malgré plus d’une heure en infériorité numérique, Bournemouth a pris le contrôle du match après la reprise.
En début de seconde période, Amine Adli a adressé un centre repris de la tête par Alvaro Rodriguez pour égaliser. Le remplaçant Rayan a ensuite inscrit le but de la victoire à 12 minutes de la fin pour sceller le succès 2-1.
Adli salue le caractère de son équipe après la remontée
Au micro de TNT Sports après le match, Adli a salué la résistance de son équipe en Espagne. « Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère, a-t-il déclaré. C’est incroyable de revenir de cette manière et de rentrer avec les trois points. »
Il a également expliqué son choix sur la passe décisive qui a amené l’égalisation. « Je cherchais quelqu’un dans la surface, a ajouté Adli. Je sais qu’Alvaro est très bon de la tête et il était bien placé, alors j’ai simplement essayé d’envoyer un ballon dangereux vers le second poteau. »
Un record historique qui prolonge la série de victoires du club
Bournemouth est désormais le premier club anglais à remporter ses cinq premiers matches européens, et seulement le troisième dans les grandes compétitions continentales après Nuremberg en 1961-62 et Ararat en 1972-73. Ce succès porte également à 10 matches sa série de victoires toutes compétitions confondues, un record pour le club, qui occupe par ailleurs la cinquième place de Premier League.
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Adli a attribué cette remontée à la confiance du groupe à la mi-temps.
« Je pense que c’était une question de mentalité des joueurs. Dès que nous avons encaissé le but, et même après le carton rouge, nous avons toujours cru en nous, a-t-il souligné. Ce qui est fantastique, c’est que dans le vestiaire, avant même que l’entraîneur ne commence à parler, tout le monde disait : ‹ On peut le faire. › Tout le monde était motivé et croyait encore que nous pouvions renverser la situation. »
La qualification pour la phase à élimination directe se rapproche
En tête du classement de la phase de ligue de la Ligue Europa, Bournemouth a un pied en phase à élimination directe. Conserver cette mentalité à toute épreuve sera crucial pour les hommes de Rose, qui cherchent à préserver leur première place en Europe et leur solide position en championnat.