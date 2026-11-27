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Les débuts de rêve de Bournemouth sur la scène européenne ont pris une nouvelle dimension jeudi soir avec une victoire historique en Espagne. Malgré un but de retard et une expulsion en première période, les hommes de Marco Rose ont fait preuve d’une remarquable résistance pour préserver leur sans-faute en Ligue Europa.

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À dix, Bournemouth renverse la situation en seconde période

Iago Aspas a donné l’avantage au Celta Vigo d’une frappe enroulée, avant que Bafode Diakite ne soit expulsé à la 24e minute pour un tacle mal maîtrisé. À la pause, les visiteurs avaient un but de retard et jouaient à dix. Malgré plus d’une heure en infériorité numérique, Bournemouth a pris le contrôle du match après la reprise.

En début de seconde période, Amine Adli a adressé un centre repris de la tête par Alvaro Rodriguez pour égaliser. Le remplaçant Rayan a ensuite inscrit le but de la victoire à 12 minutes de la fin pour sceller le succès 2-1 .

Adli salue le caractère de son équipe après la remontée

Au micro de TNT Sports après le match, Adli a salué la résistance de son équipe en Espagne. « Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère, a-t-il déclaré. C’est incroyable de revenir de cette manière et de rentrer avec les trois points. »

Il a également expliqué son choix sur la passe décisive qui a amené l’égalisation. « Je cherchais quelqu’un dans la surface, a ajouté Adli. Je sais qu’Alvaro est très bon de la tête et il était bien placé, alors j’ai simplement essayé d’envoyer un ballon dangereux vers le second poteau. »

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Un record historique qui prolonge la série de victoires du club

Bournemouth est désormais le premier club anglais à remporter ses cinq premiers matches européens, et seulement le troisième dans les grandes compétitions continentales après Nuremberg en 1961-62 et Ararat en 1972-73. Ce succès porte également à 10 matches sa série de victoires toutes compétitions confondues, un record pour le club, qui occupe par ailleurs la cinquième place de Premier League.

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Adli a attribué cette remontée à la confiance du groupe à la mi-temps.

« Je pense que c’était une question de mentalité des joueurs. Dès que nous avons encaissé le but, et même après le carton rouge, nous avons toujours cru en nous, a-t-il souligné. Ce qui est fantastique, c’est que dans le vestiaire, avant même que l’entraîneur ne commence à parler, tout le monde disait : ‹ On peut le faire. › Tout le monde était motivé et croyait encore que nous pouvions renverser la situation. »

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La qualification pour la phase à élimination directe se rapproche

En tête du classement de la phase de ligue de la Ligue Europa, Bournemouth a un pied en phase à élimination directe. Conserver cette mentalité à toute épreuve sera crucial pour les hommes de Rose, qui cherchent à préserver leur première place en Europe et leur solide position en championnat.