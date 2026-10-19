AFC Bournemouth - AC Milan : détails du match

Ligue Europa - Journée 3 22 oct. 2026 - 15:00 Vitality Stadium

Le coup d’envoi du match entre l’AFC Bournemouth et l’AC Milan sera donné le 22 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Bournemouth accueille le géant italien pour une soirée historique

L’AFC Bournemouth reçoit l’AC Milan, sept fois champion d’Europe, au Vitality Stadium lors de la troisième journée de la phase de championnat de la Ligue Europa 2026-2027. Le club de la côte sud veut frapper les esprits à domicile et conforter sa place dans le haut du classement. De son côté, l’AC Milan se rend dans le Dorset porté par une série de matches riches en buts, en championnat comme sur la scène européenne, avec l’ambition de décrocher trois nouveaux points sur le sol anglais.

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La solide victoire de Bournemouth à domicile contre Sunderland

Bournemouth aborde le match de jeudi après une victoire convaincante à domicile contre Sunderland (2-0) en Premier League, dimanche 18 octobre. Marcus Tavernier a ouvert le score dès la sixième minute, avant qu’Evanilson ne double la mise peu après la mi-temps (48e). Ce succès en championnat fait suite à la victoire 3-0 contre Sturm Graz, le 15 octobre, lors de la deuxième journée de Ligue Europa. L’équipe de Marco Rose a ainsi enchaîné deux victoires sans encaisser de but au Vitality Stadium, portée par l’attaquant Evanilson et Marcus Tavernier, créateur sur le côté.

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L’AC Milan enchaîne deux victoires riches en buts

L’AC Milan se rend en Angleterre avec une attaque en pleine réussite. Dimanche 18 octobre, le club milanais a remporté un match spectaculaire contre l’Atalanta en Serie A (3-2), à San Siro, grâce à des buts de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot et Mario Gila. Ce succès en championnat faisait suite à une large victoire à l’extérieur contre le FC Red Bull Salzburg (4-0), le 15 octobre, lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Avec la créativité de Luka Modrić et d’Adrien Rabiot, ainsi que la menace que représente Christian Pulisic sur le côté, Milan aborde son déplacement de jeudi avec un potentiel offensif redoutable.

Actualités des équipes et effectifs

Aucune information concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été confirmée pour le Bournemouth de Marco Rose avant cette rencontre. Des précisions sur l’effectif sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

De même, aucun détail concernant l’effectif de l’AC Milan de Ruben Amorim n’a été confirmé à ce stade. Des précisions sur les joueurs disponibles seront ajoutées à mesure que le club communiquera avant le match.

Forme récente

Bournemouth aborde ce match avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Sunderland en Premier League, précédée d’un succès 3-0 face à Sturm Graz en Ligue Europa. Ses seules défaites sur cette période ont été concédées contre Chelsea (5-1) en championnat et Liverpool (1-0). L’équipe de Rose a inscrit huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches, avec des résultats européens nettement meilleurs que ceux obtenus en championnat.

Milan arrive avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Le plus récent est son succès 3-2 contre l’Atalanta en Serie A, après une victoire 4-0 face à Salzburg en Ligue Europa. Cette série comprend aussi un nul 1-1 contre Sassuolo et une victoire 3-0 contre Lecce. Sa seule défaite a été concédée face à Benfica en Europe (2-0). L’équipe d’Amorim a marqué 10 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Les deux clubs ne se sont affrontés qu’une seule fois d’après les confrontations recensées : lors d’un match amical en septembre 2016, remporté 2-1 par l’AC Milan au Vitality Stadium. Avec un seul précédent, l’historique est limité et cette rencontre de Ligue Europa donnera le ton à une éventuelle future rivalité entre les deux équipes.