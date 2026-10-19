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Bournemouth - AC Milan en Ligue Europa de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir avant le match

Bournemouth vs Milan AC
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Milan AC

Présentation complète du match entre l’AFC Bournemouth et l’AC Milan en Ligue Europa de l’UEFA. Nous passons en revue leurs derniers résultats sur la scène nationale et européenne, leur forme et les principaux enjeux avant cette rencontre de la 3e journée, jeudi soir, au Vitality Stadium de Bournemouth.

AFC Bournemouth - AC Milan : détails du match

crest
Ligue Europa - Journée 3
Vitality Stadium

Le coup d’envoi du match entre l’AFC Bournemouth et l’AC Milan sera donné le 22 octobre 2026 à 19 h GMT (15 h EST / 20 h BST / 21 h SAST).

Bournemouth accueille le géant italien pour une soirée historique

L’AFC Bournemouth reçoit l’AC Milan, sept fois champion d’Europe, au Vitality Stadium lors de la troisième journée de la phase de championnat de la Ligue Europa 2026-2027. Le club de la côte sud veut frapper les esprits à domicile et conforter sa place dans le haut du classement. De son côté, l’AC Milan se rend dans le Dorset porté par une série de matches riches en buts, en championnat comme sur la scène européenne, avec l’ambition de décrocher trois nouveaux points sur le sol anglais.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

La solide victoire de Bournemouth à domicile contre Sunderland

Bournemouth aborde le match de jeudi après une victoire convaincante à domicile contre Sunderland (2-0) en Premier League, dimanche 18 octobre. Marcus Tavernier a ouvert le score dès la sixième minute, avant qu’Evanilson ne double la mise peu après la mi-temps (48e). Ce succès en championnat fait suite à la victoire 3-0 contre Sturm Graz, le 15 octobre, lors de la deuxième journée de Ligue Europa. L’équipe de Marco Rose a ainsi enchaîné deux victoires sans encaisser de but au Vitality Stadium, portée par l’attaquant Evanilson et Marcus Tavernier, créateur sur le côté.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

L’AC Milan enchaîne deux victoires riches en buts

L’AC Milan se rend en Angleterre avec une attaque en pleine réussite. Dimanche 18 octobre, le club milanais a remporté un match spectaculaire contre l’Atalanta en Serie A (3-2), à San Siro, grâce à des buts de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot et Mario Gila. Ce succès en championnat faisait suite à une large victoire à l’extérieur contre le FC Red Bull Salzburg (4-0), le 15 octobre, lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Avec la créativité de Luka Modrić et d’Adrien Rabiot, ainsi que la menace que représente Christian Pulisic sur le côté, Milan aborde son déplacement de jeudi avec un potentiel offensif redoutable.

Actualités des équipes et effectifs

Bournemouth vs Milan AC Équipes probables

Entraineur

  • M. Rose

Aucune information concernant d’éventuelles blessures ou suspensions n’a été confirmée pour le Bournemouth de Marco Rose avant cette rencontre. Des précisions sur l’effectif sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

De même, aucun détail concernant l’effectif de l’AC Milan de Ruben Amorim n’a été confirmé à ce stade. Des précisions sur les joueurs disponibles seront ajoutées à mesure que le club communiquera avant le match.

Forme récente

BOU

BOU - Forme

RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MIL

MIL - Forme

BEN
D0-2
LEC
V3-0
SAS
N1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bournemouth aborde ce match avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Sunderland en Premier League, précédée d’un succès 3-0 face à Sturm Graz en Ligue Europa. Ses seules défaites sur cette période ont été concédées contre Chelsea (5-1) en championnat et Liverpool (1-0). L’équipe de Rose a inscrit huit buts et en a encaissé sept lors de ces cinq matches, avec des résultats européens nettement meilleurs que ceux obtenus en championnat.

Milan arrive avec trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Le plus récent est son succès 3-2 contre l’Atalanta en Serie A, après une victoire 4-0 face à Salzburg en Ligue Europa. Cette série comprend aussi un nul 1-1 contre Sassuolo et une victoire 3-0 contre Lecce. Sa seule défaite a été concédée face à Benfica en Europe (2-0). L’équipe d’Amorim a marqué 10 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Confrontations directes

Face à face

BournemouthNulMilan AC
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
2
FDM
1Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué1/1

Les deux clubs ne se sont affrontés qu’une seule fois d’après les confrontations recensées : lors d’un match amical en septembre 2016, remporté 2-1 par l’AC Milan au Vitality Stadium. Avec un seul précédent, l’historique est limité et cette rencontre de Ligue Europa donnera le ton à une éventuelle future rivalité entre les deux équipes.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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