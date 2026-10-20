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Bournemouth-AC Milan, avant-match de Ligue Europa de l’UEFA : le Bournemouth de Marco Rose veut frapper un grand coup en Europe face à un AC Milan explosif

Bournemouth vs Milan AC
Ligue Europa
Bournemouth
Milan AC

Bournemouth met à l’épreuve sa série de matches à domicile sans encaisser de but face à un AC Milan dynamique, dont l’attaque en pleine forme a déjà inscrit sept buts, lors d’un choc à fort enjeu comptant pour la troisième journée au Vitality Stadium.

AFC Bournemouth - AC Milan : détails du match

crest
Ligue Europa - Journée 3
Vitality Stadium

Le coup d’envoi du match entre l’AFC Bournemouth et l’AC Milan sera donné le 22 octobre 2026 à 19 h 00 GMT (15 h 00 EST / 20 h 00 BST / 21 h 00 SAST).

L’attaque italienne en pleine forme à l’assaut de la forteresse de la côte sud

Le Bournemouth de Marco Rose accueille dans le Dorset l’AC Milan, sept fois champion d’Europe, fort de deux solides prestations défensives à domicile. Bournemouth aborde la troisième journée après deux victoires consécutives sans encaisser de but au Vitality Stadium, 2-0 contre Sunderland et 3-0 contre Sturm Graz. Sa défense s’apprête toutefois à relever son défi le plus difficile à ce jour : contenir une équipe milanaise qui a inscrit sept buts lors de ses deux dernières sorties, en dominant le Red Bull Salzburg 4-0 sur la scène européenne avant de s’imposer 3-2 face à l’Atalanta au terme d’un match haletant en Serie A.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

La solide victoire de Bournemouth à domicile contre Sunderland

Bournemouth aborde le match de jeudi soir après une victoire convaincante 2-0 à domicile contre Sunderland en Premier League, dimanche 18 octobre. Marcus Tavernier a ouvert le score dès la sixième minute, avant qu’Evanilson ne double la mise peu après la pause (48e). Ce succès en championnat fait suite à la victoire 3-0 contre Sturm Graz lors de la deuxième journée de Ligue Europa, le 15 octobre. L’équipe de Marco Rose a ainsi signé deux victoires consécutives sans encaisser de but au Vitality Stadium, portée par son attaquant Evanilson et par Marcus Tavernier, créateur de jeu sur l’aile.

AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images

Deux victoires consécutives et de nombreux buts pour l’AC Milan

L’AC Milan se rend en Angleterre sur une impressionnante dynamique offensive. Dimanche 18 octobre, le club milanais a remporté un match haletant de Serie A contre l’Atalanta au San Siro (3-2), grâce à des buts de Gonçalo Ramos, Adrien Rabiot et Mario Gila. Ce succès en championnat faisait suite à une nette victoire 4-0 sur le terrain du FC Red Bull Salzburg lors de la deuxième journée de Ligue Europa, le 15 octobre. Avec la créativité de Luka Modrić et d’Adrien Rabiot, ainsi que la menace représentée par Christian Pulisic sur l’aile, l’AC Milan se présente jeudi avec de sérieux atouts offensifs.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Le duel à suivre : Evanilson face à Strahinja Pavlović

Un avant-centre en forme : Evanilson mène l’attaque de Bournemouth avec efficacité. Il a marqué lors de la victoire 3-0 contre Sturm Graz en deuxième journée de Ligue Europa, puis lors du succès 2-0 contre Sunderland en Premier League dimanche.

Un pilier défensif : Le défenseur serbe Strahinja Pavlović est un élément central de la défense milanaise. Il devra contenir la puissance physique d’Evanilson et priver Marcus Tavernier et Rayan d’espaces en contre-attaque.

Actualités des équipes et effectifs

Bournemouth vs Milan AC Équipes probables

Entraineur

  • M. Rose

Aucune information concernant d’éventuelles blessures ou suspensions au sein du Bournemouth de Marco Rose n’a été confirmée avant cette rencontre. Des précisions sur l’effectif sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Les détails concernant l’effectif de l’AC Milan de Ruben Amorim n’ont pas non plus été confirmés à ce stade. Les informations sur les joueurs disponibles seront ajoutées à mesure que le club les communiquera avant le match.

Forme récente

BOU

BOU - Forme

RSO
V1-2
LIV
D0-1
CHE
D5-1
SGR
V3-0
SUN
V2-0
But marqué (encaissé)
8/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
MIL

MIL - Forme

BEN
D0-2
LEC
V3-0
SAS
N1-1
SAL
V0-4
ATA
V3-2
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Bournemouth aborde cette rencontre avec trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent est une victoire 2-0 contre Sunderland en Premier League, précédée d’un succès 3-0 face à Sturm Graz en Ligue Europa. Ses deux seules défaites sur cette période ont été concédées contre Chelsea, qui l’a emporté 5-1 en championnat, et Liverpool, vainqueur 1-0. L’équipe de Rose a marqué huit buts et en a encaissé sept en cinq matches, avec des résultats nettement meilleurs sur la scène européenne qu’en championnat.

L’AC Milan reste sur trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Le plus récent s’est soldé par une victoire 3-2 contre l’Atalanta en Serie A, après un succès 4-0 face à Salzburg en Ligue Europa. Cette série comprend également un nul 1-1 contre Sassuolo et une victoire 3-0 face à Lecce. Sa seule défaite a été concédée contre Benfica en Coupe d’Europe (2-0). L’équipe d’Amorim a marqué 10 buts et en a encaissé cinq lors de ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

Face à face

BournemouthNulMilan AC
0
0
1
Jeux d'amitié des clubs
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Milan AC badge
Milan AC
MIL
2
FDM
1Buts marqués2
Matchs au-delà des 2.5 buts1/1
Les deux équipes ont marqué1/1

Les deux clubs ne se sont rencontrés qu’une seule fois selon les confrontations répertoriées : un match amical en septembre 2016, remporté 2-1 par l’AC Milan au Vitality Stadium. Avec un seul précédent, l’historique entre les deux équipes est limité, et cette rencontre de Ligue Europa donnera le ton d’une éventuelle rivalité future.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Juventus FCJuventus FCJUV
220071+66
V
V
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
V
V
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
V
V
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
V
V
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
V
V
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
V
V
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
V
V
8
LyonLyonOL
220053+26
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
V
V
10
Olympiakos PiréeOlympiakos PiréeOLY
220031+26
V
V
11
Sparta PragueSparta PragueSPP
211052+34
N
V
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
N
V
13
RennesRennesREN
211021+14
V
N
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
V
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
D
V
16
Milan ACMilan ACMIL
210142+23
V
D
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
V
D
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
D
V
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
D
V
20
AlkmaarAlkmaarAZ
21012203
V
D
21
SalzburgSalzburgSAL
210114-33
D
V
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
N
D
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
N
D
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
D
N
24
LevskiLevskiLES
201112-11
N
D
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
D
N
27
NEC NimégueNEC NimégueNEC
201116-51
N
D
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
D
D
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
D
D
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
D
D
31
MarseilleMarseilleOM
200215-40
D
D
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
D
D
33
CelticCelticCEL
200227-50
D
D
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
D
D
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
D
D
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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