L’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2 (0-1) sur la pelouse du FC Augsbourg, dans le derby bavaro-souabe qui lançait un automne brûlant, et n’a pas su profiter du nul du Borussia Dortmund.

Le vétéran Neuer y a largement contribué : le joueur de 40 ans a perdu le ballon avec légèreté après le coup d’envoi face à Luis Diaz, et Robin Fellhauer a accepté le cadeau avec plaisir après 8,4 secondes. Aucun joueur n’avait encore marqué aussi vite dans les 63 ans d’histoire de la Bundesliga. « J’aurais aussi pu tirer plus vite. Mais le danger était trop grand que ça passe à côté », a déclaré Fellhauer sur Sky avant d’ajouter : « Nous aurions aimé repartir avec davantage. Mais nous pouvons être heureux avec ce point. »

Après son erreur flagrante, Neuer a levé les bras en guise d’excuse, mais les visiteurs auraient tout de même pu l’emporter avec une meilleure efficacité. « Nous nous sommes rendu la vie difficile avec une série d’erreurs. Manu est impliqué, mais d’autres aussi. Nous avons eu assez d’occasions pour gagner ce match malgré tout », a déclaré le directeur sportif Max Eberl, après que l’équipe de l’entraîneur Vincent Kompany a manqué son entrée dans un automne brûlant et n’a pas profité du nul du Borussia Dortmund.

Ismael Saibari (55e) a égalisé pour le recordman allemand face à un FCA bien entré dans sa saison, avant que Rodrigo Ribeiro (64e) ne redonne l’avantage à Augsbourg. Le remplaçant et international Nathaniel Brown (80e) a au moins sauvé le nul pour les visiteurs, avant que Serge Gnabry ne touche que le poteau (83e). Les Munichois ont ainsi également manqué leur revanche après leur seule défaite en championnat la saison dernière.

Dès mardi (21h00), le Bayern aura l’occasion de se racheter en Ligue des champions sur la pelouse synthétique du Viking Stavanger. Sept autres matches l’attendent ensuite d’ici début novembre.

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Le FC Bayern sans Jamal Musiala ni Konrad Laimer, plusieurs buts refusés

Outre le blessé Jamal Musiala, Konrad Laimer manquait également côté Bayern. L’Autrichien est devenu père et n’a donc pas fait le déplacement à Augsbourg. Saibari a pris la place de Musiala derrière Harry Kane, tandis que Josip Stanisic a défendu sur le côté droit à la place de Laimer.

Mais les Munichois n’étaient pas encore vraiment en place qu’ils étaient déjà menés 0-1. Le Bayern s’est brièvement secoué avant de mettre la pression. Mais ces attaques furieuses n’ont d’abord pas porté leurs fruits. Le buteur Harry Kane, Michael Olise, Diaz, Saibari ou encore Alphonso Davies ont manqué le but du FCA dans leurs tentatives ou ont été contrés par la défense passionnée d’Augsbourg. Le Bayern a même eu de la chance que Juma Bah, sur l’une des rares actions offensives du FCA, manque complètement seul le 2-0 sur corner (35e).

Après la pause, le Bayern a poursuivi son assaut. Diaz a cru marquer après une erreur de Finn Dahmen. Mais après vérification du VAR, le but a été annulé pour une position de hors-jeu. En revanche, le but de Saibari, peu après sur une passe de Kane, a bien été validé. Le match s’est alors transformé en un échange de coups ouvert. Sur un contre, Neuer n’a pu repousser qu’en côté une frappe de Calvin Brackelmann, et Ribeiro a suivi pour marquer. Le Bayern a alors tout tenté. Kane a également été à l’origine du but de Brown.