Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, a attiré tous les regards lors de la soirée de victoire face à Al-Khaleej, sur le score de (5-1), vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée du championnat saoudien Roshn Saudi League des professionnels.

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Le gardien marocain a su repousser un tir au but avec une grande adresse, se déplaçant avec le ballon et l'éloignant de sa cage dans une action similaire à celle de la dernière Coupe du monde.

À ce sujet, le journaliste du réseau saoudien « Thmanyah » a posé une question à Bounou sur le ton de l'humour, lui disant : « Allez-vous ouvrir une académie pour enseigner aux gardiens saoudiens comment arrêter les penalties ? ».

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Bounou a répondu en riant : « Le gardien doit toujours donner ce qu'il a à donner, et la perfection n'appartient qu'à Dieu ».

Bounou est considéré comme l'un des gardiens les plus habiles au monde, en raison de sa capacité à lire les mouvements des joueurs avant l'exécution des tirs au but.