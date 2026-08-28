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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Bounou va-t-il ouvrir une académie pour enseigner l'art d'arrêter les penalties ? Une réponse magnifique

Al Khaleej vs Al Hilal
Al Khaleej
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arabie saoudite
Maroc

La star marocaine crée l'événement

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al-Hilal, a attiré tous les regards lors de la soirée de victoire face à Al-Khaleej, sur le score de (5-1), vendredi soir, dans le cadre de la quatrième journée du championnat saoudien Roshn Saudi League des professionnels.

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Le gardien marocain a su repousser un tir au but avec une grande adresse, se déplaçant avec le ballon et l'éloignant de sa cage dans une action similaire à celle de la dernière Coupe du monde.

À ce sujet, le journaliste du réseau saoudien « Thmanyah » a posé une question à Bounou sur le ton de l'humour, lui disant : « Allez-vous ouvrir une académie pour enseigner aux gardiens saoudiens comment arrêter les penalties ? ».

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Bounou a répondu en riant : « Le gardien doit toujours donner ce qu'il a à donner, et la perfection n'appartient qu'à Dieu ».

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Bounou est considéré comme l'un des gardiens les plus habiles au monde, en raison de sa capacité à lire les mouvements des joueurs avant l'exécution des tirs au but.

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