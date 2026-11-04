La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé la liste des candidats au prix du meilleur gardien de but du continent pour l'année 2026.

La liste comprend le duo égyptien composé de Mostafa Shobier, gardien d'Al Ahly, et El Mahdy Soliman, gardien du Zamalek, ainsi que le duo marocain formé de Yassine Bounou, gardien d'Al-Hilal, et Ahmed Reda Tagnaouti, gardien de l'AS FAR.

La liste comprend également l'Algérien Oussama Benbot, gardien de l'USM Alger, le Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli, ainsi que Vozinha, gardien de Colo-Colo et de la sélection du Cap-Vert, après sa performance éblouissante lors de la Coupe du monde 2026, où il a mené son pays au-delà de la phase de groupes lors de sa première participation au Mondial, avant une élimination difficile face à l'Argentine en prolongation.

La liste des 10 gardiens nommés au prix est complétée par : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud), Yahia Fofana (Rizespor, Côte d'Ivoire) et Lionel Mpasi (Le Havre, République démocratique du Congo).

Le nom du lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie de remise des prix de la CAF prévue le 7 décembre prochain dans la ville de Lagos, au Nigeria.

10 clubs et 10 sélections : une forte présence arabe dans la course aux prix de la CAF