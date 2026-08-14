Nasser Al-Shamrani, légende d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a adressé de vives critiques au niveau du « Zaïm » malgré la victoire 4-2 face à Al-Faisaly lors de la première journée de la Roshn League, soulignant que ce succès n'a pas dissimulé certains problèmes qui restent visibles au sein de l'équipe.

Dans des déclarations faites au cours de l'émission « Dawrina Ghair », Al-Shamrani estime qu'Al-Hilal n'a pas offert le niveau qui reflète l'ampleur du potentiel présent dans l'effectif de l'équipe, indiquant que la prestation comporte encore les mêmes erreurs apparues au cours de la période écoulée, ce qui place le staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi devant un défi de taille.

Bounou sauve Al-Hilal, et Koulibaly sous la loupe

Nasser Al-Shamrani a salué le rôle qu'assume le Marocain Yassine Bounou avec Al-Hilal, considérant que le gardien chevronné a eu une grande influence pour protéger l'équipe d'encaisser davantage de buts, et que son éclat a contribué à masquer certaines lacunes apparues face à Al-Faisaly.

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Al-Shamrani a déclaré que « les mérites de Bounou sont trop nombreux pour Inzaghi », en référence à l'importance des arrêts du gardien marocain et à son rôle pour aider Al-Hilal à surmonter les situations difficiles, soulignant que la présence d'un gardien de cette qualité offre à l'équipe une marge plus large pour gérer les erreurs.

La légende d'Al-Hilal a également indiqué que le niveau du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly représente un point déterminant au sein du dispositif de l'équipe, expliquant que la prestation du joueur ne se répercute pas sur lui seul, mais que son influence s'étend à l'ensemble du groupe, notamment au vu de l'importance de la stabilité défensive pour toute équipe qui joue les titres.

Inzaghi face aux mêmes erreurs

Malgré la large victoire sur Al-Faisaly, Al-Shamrani a insisté sur le fait qu'Al-Hilal n'a rien apporté de nouveau sur le plan technique, estimant que l'équipe souffre encore des mêmes erreurs apparues avec Inzaghi, et que le résultat ne devrait pas être une raison pour ignorer les problèmes présents sur le terrain.

Il a ajouté qu'Al-Hilal doit traiter rapidement ces points négatifs, d'autant plus que la concurrence lors de la nouvelle saison sera forte, et que la persistance des mêmes erreurs pourrait faire payer le prix à l'équipe face à des adversaires plus solides, même si elle parvient à engranger des victoires lors de certains matchs.

Les déclarations d'Al-Shamrani placent ainsi Inzaghi devant un test précoce : Al-Hilal a réalisé le début qu'il souhaitait sur le plan du résultat, mais les critiques confirment que ce qui sera exigé ne se limitera pas à obtenir des victoires, mais à hisser l'équipe à un niveau technique à la hauteur de ses grandes ambitions pour la nouvelle saison.