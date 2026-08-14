Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
GOAL

Traduit par

Bounou masque les défauts : une légende d'Al-Hilal fait trembler Inzaghi

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
Y. Bounou
S. Inzaghi
Arabie saoudite
Maroc
Italie

Réaction fracassante d'un ancien joueur vedette du Zaeem

Nasser Al-Shamrani, légende d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, a adressé de vives critiques au niveau du « Zaïm » malgré la victoire 4-2 face à Al-Faisaly lors de la première journée de la Roshn League, soulignant que ce succès n'a pas dissimulé certains problèmes qui restent visibles au sein de l'équipe.

Dans des déclarations faites au cours de l'émission « Dawrina Ghair », Al-Shamrani estime qu'Al-Hilal n'a pas offert le niveau qui reflète l'ampleur du potentiel présent dans l'effectif de l'équipe, indiquant que la prestation comporte encore les mêmes erreurs apparues au cours de la période écoulée, ce qui place le staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi devant un défi de taille.

Bounou sauve Al-Hilal, et Koulibaly sous la loupe

Nasser Al-Shamrani a salué le rôle qu'assume le Marocain Yassine Bounou avec Al-Hilal, considérant que le gardien chevronné a eu une grande influence pour protéger l'équipe d'encaisser davantage de buts, et que son éclat a contribué à masquer certaines lacunes apparues face à Al-Faisaly.

À lire aussi : Une première : un chiffre catastrophique frappe les filets de Yassine Bounou avec Al-Hilal

Al-Shamrani a déclaré que « les mérites de Bounou sont trop nombreux pour Inzaghi », en référence à l'importance des arrêts du gardien marocain et à son rôle pour aider Al-Hilal à surmonter les situations difficiles, soulignant que la présence d'un gardien de cette qualité offre à l'équipe une marge plus large pour gérer les erreurs.

King Cup
Al-Raed crest
Al-Raed
ALR
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
King Cup
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Neom SC crest
Neom SC
NEO

La légende d'Al-Hilal a également indiqué que le niveau du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly représente un point déterminant au sein du dispositif de l'équipe, expliquant que la prestation du joueur ne se répercute pas sur lui seul, mais que son influence s'étend à l'ensemble du groupe, notamment au vu de l'importance de la stabilité défensive pour toute équipe qui joue les titres.

Billets des matchs de la Roshn League saoudienneAchetez votre billet maintenant !

Inzaghi face aux mêmes erreurs

Malgré la large victoire sur Al-Faisaly, Al-Shamrani a insisté sur le fait qu'Al-Hilal n'a rien apporté de nouveau sur le plan technique, estimant que l'équipe souffre encore des mêmes erreurs apparues avec Inzaghi, et que le résultat ne devrait pas être une raison pour ignorer les problèmes présents sur le terrain.

Il a ajouté qu'Al-Hilal doit traiter rapidement ces points négatifs, d'autant plus que la concurrence lors de la nouvelle saison sera forte, et que la persistance des mêmes erreurs pourrait faire payer le prix à l'équipe face à des adversaires plus solides, même si elle parvient à engranger des victoires lors de certains matchs.

Les déclarations d'Al-Shamrani placent ainsi Inzaghi devant un test précoce : Al-Hilal a réalisé le début qu'il souhaitait sur le plan du résultat, mais les critiques confirment que ce qui sera exigé ne se limitera pas à obtenir des victoires, mais à hisser l'équipe à un niveau technique à la hauteur de ses grandes ambitions pour la nouvelle saison.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google