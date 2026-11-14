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Yassine Bounou, le gardien de but de la sélection du Maroc, a célébré sa 100e sélection sous le maillot des Lions de l'Atlas en prenant part à la large victoire face au Niger sur le score de 5-1, vendredi soir au stade Mohammed V de Casablanca, dans le cadre des matches de la troisième journée des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

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Bounou est ainsi devenu le troisième joueur de l'histoire de la sélection marocaine à atteindre les 100 matches internationaux, après Noureddine Naybet, en tête de la liste des plus capés avec 115 matches, puis Achraf Hakimi, qui a atteint les 104 matches.

Cette centième apparition n'a pas été qu'une simple occasion festive pour le gardien marocain, puisqu'il a joué un rôle important dans la préservation de l'avance de son équipe, en repoussant un penalty à la 45e minute, tiré par Youssouf Oumarou, qui aurait pu ramener le Niger dans la partie et lui permettre d'égaliser, alors que la sélection marocaine menait à ce moment-là (2-1).

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Ce penalty est survenu après que Mohamed Abdoul Rahman eut réduit l'écart pour le Niger à la 41e minute, profitant d'une erreur de Bounou lors de sa sortie de ses buts.

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Mais le gardien chevronné a rapidement racheté cette erreur en repoussant le penalty, avant qu'Achraf Hakimi n'inscrive le troisième but du Maroc, à la troisième minute du temps additionnel de la première période.

Bounou a repoussé 12 penalties sur les 60 auxquels il a été confronté au cours de sa carrière, soit un taux de réussite de 20 %.

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Il a livré un match solide pour sa centième apparition, repoussant cinq tentatives cadrées, contribuant ainsi à la victoire du Maroc cinq buts à un et à l'obtention du neuvième point en tête du groupe 1 des éliminatoires.

La star du Al-Hilal, né le 5 avril 1991 à Montréal au Canada, est l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football marocain.

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Bounou a été l'une des figures majeures de sa sélection lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, lorsqu'il a contribué à la qualification du Maroc en demi-finale, pour la première fois dans l'histoire des sélections africaines et arabes. Il a également été sacré champion de la Ligue Europa avec Séville en 2023.

En-Nesyri enrichit son compteur

Le match a également été marqué par l'ajout d'un nouveau but au compteur international de Youssef En-Nesyri, après qu'il eut inscrit le quatrième but du Maroc à la 77e minute, sur une passe d'Achraf Hakimi, portant son total à 26 buts avec la sélection.

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Ahmed Faras est en tête de la liste avec 36 buts sous le maillot du Maroc, suivi de Salaheddine Bassir avec 27 buts, puis de Youssef En-Nesyri, troisième avec 26 buts, et de Hakim Ziyech, quatrième avec 25 buts.

Une série historique pour le Maroc

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Dans le même ordre d'idées, la sélection marocaine a continué de renforcer son remarquable bilan à domicile, dans les éliminatoires qualificatives aux grands tournois.

Elle a en effet décroché sa seizième victoire consécutive dans les matches disputés sur son sol, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et de la Coupe du monde, selon le réseau français « stats foot », réalisant ainsi sa meilleure série de victoires à domicile dans ce type de compétitions.

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Ce chiffre s'inscrit dans le prolongement de la grande progression qu'ont connue les résultats de la sélection marocaine au cours des dernières années, après s'être imposée comme une puissance de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde.