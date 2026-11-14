Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Bounou fait son entrée dans le club de Hakimi et Neybet, et En-Nesyri dépasse Ziyech dans la course aux buteurs historiques

Suivez GOAL sur Google

Yassine Bounou, le gardien de but de la sélection du Maroc, a célébré sa 100e sélection sous le maillot des Lions de l'Atlas en prenant part à la large victoire face au Niger sur le score de 5-1, vendredi soir au stade Mohammed V de Casablanca, dans le cadre des matches de la troisième journée des éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Publicité

Bounou est ainsi devenu le troisième joueur de l'histoire de la sélection marocaine à atteindre les 100 matches internationaux, après Noureddine Naybet, en tête de la liste des plus capés avec 115 matches, puis Achraf Hakimi, qui a atteint les 104 matches.

Cette centième apparition n'a pas été qu'une simple occasion festive pour le gardien marocain, puisqu'il a joué un rôle important dans la préservation de l'avance de son équipe, en repoussant un penalty à la 45e minute, tiré par Youssouf Oumarou, qui aurait pu ramener le Niger dans la partie et lui permettre d'égaliser, alors que la sélection marocaine menait à ce moment-là (2-1).

À lire également

Avec l'aide de Trump : Infantino accusé d'avoir enfreint la loi américaine et de transformer la FIFA en propriété privée

L'oncle de Mohamed Salah : Hossam Hassan l'a insulté, lui et ses coéquipiers, avec des propos grossiers

Publicité
Publicité

Ce penalty est survenu après que Mohamed Abdoul Rahman eut réduit l'écart pour le Niger à la 41e minute, profitant d'une erreur de Bounou lors de sa sortie de ses buts.

Related Topics

Prochains matchs
NER

NER

Africa Cup of Nations Qualification

17 nov. 2026

MAR

MAR

Mais le gardien chevronné a rapidement racheté cette erreur en repoussant le penalty, avant qu'Achraf Hakimi n'inscrive le troisième but du Maroc, à la troisième minute du temps additionnel de la première période.

Bounou a repoussé 12 penalties sur les 60 auxquels il a été confronté au cours de sa carrière, soit un taux de réussite de 20 %.

Publicité

Il a livré un match solide pour sa centième apparition, repoussant cinq tentatives cadrées, contribuant ainsi à la victoire du Maroc cinq buts à un et à l'obtention du neuvième point en tête du groupe 1 des éliminatoires.

La star du Al-Hilal, né le 5 avril 1991 à Montréal au Canada, est l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football marocain.

Publicité

Bounou a été l'une des figures majeures de sa sélection lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, lorsqu'il a contribué à la qualification du Maroc en demi-finale, pour la première fois dans l'histoire des sélections africaines et arabes. Il a également été sacré champion de la Ligue Europa avec Séville en 2023.

En-Nesyri enrichit son compteur

Le match a également été marqué par l'ajout d'un nouveau but au compteur international de Youssef En-Nesyri, après qu'il eut inscrit le quatrième but du Maroc à la 77e minute, sur une passe d'Achraf Hakimi, portant son total à 26 buts avec la sélection.

Publicité

Ahmed Faras est en tête de la liste avec 36 buts sous le maillot du Maroc, suivi de Salaheddine Bassir avec 27 buts, puis de Youssef En-Nesyri, troisième avec 26 buts, et de Hakim Ziyech, quatrième avec 25 buts.

Une série historique pour le Maroc

Publicité

Dans le même ordre d'idées, la sélection marocaine a continué de renforcer son remarquable bilan à domicile, dans les éliminatoires qualificatives aux grands tournois.

Elle a en effet décroché sa seizième victoire consécutive dans les matches disputés sur son sol, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations et de la Coupe du monde, selon le réseau français « stats foot », réalisant ainsi sa meilleure série de victoires à domicile dans ce type de compétitions.

Publicité

Ce chiffre s'inscrit dans le prolongement de la grande progression qu'ont connue les résultats de la sélection marocaine au cours des dernières années, après s'être imposée comme une puissance de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde.

Écrit parMuhammad Sharaf Eldeen

Rédacteur en chef de permanence

Résumé Professionnel

Journaliste égyptien pluridisciplinaire, je m’engage à offrir aux lecteurs une vision journalistique complète et rigoureuse. Fort d'une expérience de plus de 13 ans dans les médias écrits et audiovisuels, j’ai collaboré avec les plus grands journaux, plateformes numériques et chaînes de télévision en Égypte et dans le monde arabe. Depuis avril 2017, j’occupe les postes de Chef de vacation (Shift Manager) et Éditeur de desk chez Kooora, le premier site sportif arabe, où j'ai l'honneur d'évoluer au sein d'une équipe de journalistes d'élite.

Je suis passionné par la rédaction d'articles et d'analyses sportives logiques et accessibles — évitant toute complexité superflue — tout en observant la plus grande précision et objectivité. Je suis fermement convaincu que les préférences personnelles n'ont pas leur place dans le travail journalistique ; l'information est une responsabilité, et l'intégrité est la vertu suprême de la profession médiatique.

Parcours Personnel et Philosophie du Football

Mon histoire avec le football a commencé dès l'âge de cinq ans, alors que ma famille, passionnée par ce sport, suivait avec ferveur la Coupe du Monde 1994. Depuis lors, le football fait partie intégrante de ma vie, tant sur le terrain qu'en tant que spectateur.

L'un de mes souvenirs footballistiques les plus marquants de mon enfance est la célèbre finale historique de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester United au Camp Nou, le 26 mai 1999. Alors que le club bavarois menait (1-0), les "Red Devils" ont renversé la situation avec deux buts dans les derniers instants du match. Ce fut la première nuit où j'ai soutenu le Bayern Munich, et le géant allemand occupe toujours une place prépondérante dans mon cœur.

Domaines d'Expertise

Grâce à mon expérience dans divers secteurs de la presse et des médias, je me spécialise particulièrement dans les domaines suivants :

Histoire du Football : Connaissance approfondie de l'histoire du football européen et allemand.

Analyse Tactique : Anticipation des scénarios de match et décryptage tactique.

Scouting : Capacité à repérer les jeunes talents et à analyser leur potentiel technique.

Faits Marquants et Moments Forts

Ma mémoire est riche de nombreux événements footballistiques joyeux, mais le plus important au niveau international reste le sacre du Bayern Munich en Ligue des Champions 2001 face à Valence, marquant ma première grande joie continentale avec le club.

Mon XI de Légende :

Gardien : Manuel Neuer.

Défense : Alessandro Nesta, Sergio Ramos, Philipp Lahm, Paolo Maldini.

Milieu : Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Zinedine Zidane.

Attaque : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário.

Voir le profil de l'auteur