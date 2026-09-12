Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al Hilal, fait son retour dans le onze de l'équipe lors de la confrontation face à Al Taawoun en Roshn Saudi League, tandis que le trio de l'attaque mène la ligne offensive.

Al Hilal se déplace chez Al Taawoun, ce samedi, sur la pelouse de ce dernier à Buraydah, lors de la septième journée de la Roshn Saudi League.

L'Italien Simone Inzaghi, l'entraîneur d'Al Hilal, a dévoilé le onze officiel, marqué par le retour de Bounou, après sa guérison de la blessure qui l'avait tenu à l'écart du dernier match face à Neom, qui s'était soldé par une défaite sur le score de deux buts à zéro.

Bounou évoluera derrière le quatuor composé de Mohamed Mahzari et Moteb Al Harbi sur les côtés, ainsi que Hassan Tambakti et le Sénégalais Kalidou Koulibaly dans l'axe de la défense.

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Le trio du milieu de terrain sera composé comme d'habitude du Serbe Sergej Milinkovic-Savic, du Portugais Ruben Neves et de Mohamed Kanno.

Quant à la ligne d'attaque, elle sera composée du trio étranger, mené par l'Anglais Ollie Watkins, entouré du Néerlandais Crysencio Summerville et du Brésilien Gabriel Martinelli.

Al Hilal souhaite reprendre la tête du championnat saoudien, alors qu'il occupe actuellement la troisième place avec 15 points, récoltés grâce à 5 victoires et une défaite, à deux points d'Al Ittihad et à un point d'Al Qadisiyah, qui ont disputé un match supplémentaire.

De son côté, Al Taawoun occupe la quatorzième place au classement avec seulement 3 points, récoltés grâce à un match nul dans 3 rencontres et une défaite dans autant, sans avoir remporté la moindre victoire.

Voici la composition d'Al Hilal :