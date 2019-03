Bouna Sarr : "Découvrir la Ligue des champions avec l'OM"

Le latéral de l'OM a évoqué son avenir et aimerait jouer la Ligue des champions avec les Phocéens avant de quitter, un jour, le club.

Repositionné au poste de latéral droit par Rudi Garcia, Bouna Sarr s'épanouit à l'OM. Aux portes de l'équipe de en fin de saison dernière, l'ancien ailier du continue de progresser et de grandir chez les Phocéens. En concurrence avec Hiroki Sakai, Bouna Sarr pourrait être tenté d'aller voir ailleurs pour obtenir plus de temps de jeu et poursuivre sa progression, mais le défenseur, en fin de contrat en juin 2022, souhaite s'investir sur le long terme.

Dans une interview accordée à France Bleu, Bouna Sarr a écarté un départ pour le moment et veut disputer la C1 avec l'OM : "Pourquoi pas partir un jour, mais ce n'est pas dans mes priorités. Ce n'est pas d'actu. Parce que j'ai envie de découvrir la Ligue des Champions avec l'OM. Je suis persuadé qu'on peut le faire. C'est lié au stade, aux supporters. J'ai vraiment envie de vivre ces moments de coupe européenne avec l' ".

"Le podium, c'est faisable"

L'article continue ci-dessous

Le latéral de l'OM espère terminer sur le podium : "On se sent mieux qu'à une certaine période à domicile. On a vraiment à coeur de continuer cette série et d'aller chercher une cinquième victoire consécutive à domicile. Il y a eu cette trêve qui détermine la dernière ligne droite. Il reste neuf matches, on en a cinq à domicile et quatre à l'extérieur. Il va falloir gagner tous les matches".

"Le podium ? Bien sûr, c'est faisable. L'année dernière, c'était le scénario inverse. On était devant et ils nous sont passés devant pour aller chercher une place en . Ça nous donne de l'espoir. On a à coeur d'inverser le scénario de l'an dernier. Oui, on l'a un peu en travers de la gorge, notre beau parcours en avait atténué la chose mais on aurait préféré garder cette troisième place", a ajouté le franco-guinéen.

Bouna Sarr veut faire encore mieux à titre personnel : "J'ai marqué contre Angers. C'est vrai que j'aimerais pouvoir marquer davantage, être davantage décisif. Je ne lâche rien, je travaille dans ce sens là. Il reste neuf matches, j'en ai peut-être gardé sous la semelle, on verra bien. J'espère que j'arriverai à me montrer plus décisif. J'aimerais être au top à tous les moments. Ici, il faut pas seulement être bon, mais être très bon et c'est ce qui me fait grandir".