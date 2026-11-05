Comment regarder Boulogne contre Annecy FC avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 2 - Journée 12 6 nov. 2026 - 14:00 Stade de la Liberation

Boulogne reçoit Annecy FC au stade de la Libération pour une rencontre de Ligue 2 à fort enjeu pour les deux clubs, situés à des niveaux différents du classement.

L’équipe de Fabien Dagneaux occupe la 14e place du championnat et doit remporter ce match. Une série de résultats contrastés a placé Boulogne dans une situation inconfortable, et jouer à domicile peut être aussi bien un avantage qu’une source de pression.

Annecy FC arrive dans de meilleures dispositions. L’équipe de Laurent Guyot est septième de Ligue 2, et ses résultats récents lui donnent de bonnes raisons d’aborder ce déplacement sur la côte nord avec confiance.

Le bilan de Boulogne à domicile sera mis à l’épreuve par une équipe visiteuse qui a montré qu’elle pouvait gagner à l’extérieur. Annecy a les qualités nécessaires pour sanctionner tout manque de détermination des locaux.

Pour Boulogne, trois points contribueraient grandement à l’éloigner de la zone de relégation. Tout autre résultat risque de laisser l’écart se creuser à un moment crucial de la saison.

Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour regarder Boulogne contre Annecy FC, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leurs résultats récents.

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