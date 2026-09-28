La Ligue professionnelle émiratie a décliné sa participation à l'organisation et à l'accueil de la prochaine édition de la Supercoupe d'Égypte, après avoir précédemment contribué à l'organisation et à l'accueil de l'édition précédente de la compétition, conformément au contrat signé au Caire l'année dernière.

Des sources ont révélé au site « Cairo 24 » que l'accord conclu entre la Fédération égyptienne de football et la Ligue professionnelle émiratie prévoyait la possibilité pour la Ligue d'organiser deux éditions de la Supercoupe d'Égypte, mais que l'activation de la deuxième année du contrat n'était pas obligatoire, l'accord exigeant le consentement des deux parties pour poursuivre la coopération.

Les sources ont précisé que la Ligue professionnelle émiratie a informé la partie égyptienne de son refus de participer à l'organisation de la nouvelle édition de la compétition, ce qui a lancé les démarches visant à déterminer l'entité qui se chargera de l'accueil et de l'organisation de la prochaine Supercoupe d'Égypte.

La période actuelle est marquée par des négociations avec plusieurs entités émiraties, ainsi qu'avec d'autres entités de la région du Golfe, dans le but de parvenir à un accord avec un nouveau partenaire qui se chargera de l'accueil et de l'organisation de la prochaine édition de la Supercoupe d'Égypte.

La prochaine édition de la Supercoupe d'Égypte doit se dérouler au début du mois de novembre prochain, avec la participation de 4 clubs : le Zamalek, champion du championnat d'Égypte, Pyramids, vainqueur de la Coupe d'Égypte, et Al Masry Port-Saïd, vainqueur de la Coupe de la Ligue des clubs, aux côtés d'Al Ahly, qui participe à la compétition en obtenant le carton d'or.

Al Ahly avait été sacré lors de la dernière édition de la Supercoupe d'Égypte, après avoir réussi à s'imposer face à son rival, le Zamalek, sur le score de deux buts à zéro en finale.



