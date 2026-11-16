Bouleversement dans le football européen : une plainte contre l'UEFA pourrait redessiner la carte du pouvoir

Partager Suivez GOAL sur Google

Dans une démarche sans précédent qui pourrait redessiner la carte du pouvoir dans le football européen, l'Union des clubs européens a déposé une plainte officielle auprès de la Commission européenne, accusant l'Union des associations européennes de football (UEFA) et l'Association européenne des clubs (ECA) de violer les règles de concurrence au sein de l'Union européenne.

Publicité

Selon Reuters, la plainte déposée ce lundi ouvre un dossier sensible : celui de savoir qui contrôle réellement le destin des clubs du continent, et comment sont prises les grandes décisions qui affectent les revenus de tous, le calendrier des matchs et la structure des compétitions.

L'union plaignante cible le protocole d'accord signé entre l'UEFA et l'ECA, estimant qu'il confère à cette dernière le statut de représentante exclusive de l'ensemble des clubs européens. Elle affirme que cette reconnaissance exclut des centaines de petits et moyens clubs de toute participation réelle à la prise de décision, alors qu'ils constituent la majorité de l'écosystème du football.

L'Union des clubs européens fonde sa démarche sur les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdisent les accords et pratiques restreignant la concurrence ou constituant un abus de position dominante.

Le secrétaire général de l'Union des clubs européens, Denis Gudasic, a déclaré que la situation actuelle accorde à une seule association des prérogatives étendues couvrant tous les clubs du continent, tandis que la plupart d'entre eux restent sans véritable voix au chapitre. Il a ajouté que l'Union demande à la Commission européenne d'examiner la conformité de ces arrangements avec le droit de l'Union européenne.

Publicité Publicité

Le protocole d'accord remonte à 2023, avant d'être prolongé en 2024 jusqu'en 2033. En vertu de celui-ci, l'ECA désigne 16 des 20 membres du comité des compétitions interclubs de l'UEFA, l'instance chargée d'examiner les changements majeurs en matière de gouvernance. Elle participe également à la désignation de membres du comité exécutif de l'UEFA, ce qui renforce son influence aux plus hauts échelons décisionnels.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

De leur côté, ni l'UEFA ni l'ECA n'ont réagi officiellement pour l'heure. Le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, avait auparavant qualifié le partenariat avec l'ECA de socle d'un écosystème inclusif et durable au service de tous les niveaux du jeu.

À noter que l'ECA regroupe plus de 900 clubs, tandis que l'Union des clubs européens compte 138 clubs répartis dans 22 pays. Fondée en 2023 dans le but de promouvoir un système plus juste et plus équilibré, cette dernière s'est dite prête à dialoguer avec l'UEFA afin d'apporter des modifications contraignantes et concrètes au protocole.

Publicité

Cette plainte intervient alors que le football européen est le théâtre de débats de plus en plus vifs sur la répartition des richesses et l'équité de la représentation. Si la Commission européenne accepte de se saisir du dossier, cela pourrait entraîner une restructuration des mécanismes de consultation et de représentation sur le continent, ouvrant la voie à une voix plus forte pour les clubs qui se sont longtemps sentis marginalisés.