Boulahrouz tire la sonnette d’alarme après Sunderland - AZ : « S’il veut aller en équipe des Pays-Bas… »

Khalid Boulahrouz estime qu’AZ aurait pu faire mieux lors de son entrée en lice en Ligue Europa contre Sunderland (défaite 1-0). Les joueurs d’Alkmaar se sont procuré largement assez d’occasions, mais ont manqué d’efficacité. Mexx Meerdink en porte aussi une part de responsabilité.

L’attaquant s’est offert une énorme occasion de remettre son équipe à hauteur à dix minutes de la fin, mais il a beaucoup trop attendu avant de frapper le ballon sur la jambe tendue de Robin Roefs. De quoi frustrer Boulahrouz. « À ce niveau, il doit au moins y en avoir une qui entre », a déclaré Boulahrouz sur le plateau de Ziggo Sport à propos de toutes les occasions d’AZ.

« Cette occasion de Meerdink. Sa frappe est tout simplement trop molle, ras de terre. Si tu es impitoyable, tu la frappes en pleine lucarne. Theo (Janssen, NDLR) l’a dit à juste titre : tu dois devenir un tueur en tant qu’attaquant. Et encore plus s’il veut se rapprocher de l’équipe des Pays-Bas. Ce sont justement dans ce genre d’occasions que tu peux faire la différence. »

« Encore une temporisation, encore un contrôle, et ça fait que tu n’es toi-même plus totalement en bonne position. Du coup, tu ne peux plus frapper comme tu le veux. Là, c’est tout simplement une occasion à cent pour cent gâchée », estime un Boulahrouz agacé. « Ce sont des choses qu’il doit gommer. Sur l’ensemble du match, il a simplement été trop brouillon, pas bon en point d’appui… Et les occasions qu’il a eues, il doit les mettre au fond. »

Meerdink estime lui aussi qu’il doit faire mieux. « Je pense que j’ai encore perdu le ballon un peu trop facilement à certains moments, mais j’ai aussi eu quelques bons passages. Mon axe de progression, c’est que je dois le faire en continu », a expliqué Meerdink, qui est d’accord avec les consultants sur le plateau de Ziggo. « Ce ballon à la fin, je dois le fracasser au fond. Ne pas réfléchir et y aller simplement avec le cou-de-pied. Dans la surface, je dois être, devenir mortel. »

Si Meerdink reconnaît lui-même sa part de responsabilité, Theo Janssen s’est ensuite montré particulièrement critique à propos de son interview. « Intéressant. Il a l’impression d’avoir quand même fait un match plutôt correct. Il est plutôt satisfait. Moi, je lui conseillerais de revoir tranquillement ce match, parce qu’il y a plusieurs moments où, en tant qu’attaquant, tu dois être mortel et où tu dois être solide pour apporter un peu de calme à ton équipe. Ces quelques moments-là ne suffisent pas, mon ami », a lâché Janssen, d’une dureté implacable.

« C’est un très bon footballeur, il est techniquement raffiné, il a toutes les qualités pour être un bon joueur. Seulement, il lui manque cette faim. Tu dois tout faire pour y arriver. Il doit toujours tout donner, et c’est ce qui me manque parfois un peu chez lui. Il a tellement de potentiel, mais il n’en tire pas tout », conclut Janssen.