Khaldoon Al Mubarak, le président de Manchester City, bénéficie d'une immunité diplomatique, ce qui pourrait compliquer toute éventuelle procédure judiciaire liée à l'affaire ouverte par la Premier League contre le club.

Selon le quotidien britannique Financial Times, Al Mubarak bénéficie de cette immunité depuis 2020, après avoir été officiellement inscrit comme membre accrédité de l'ambassade des Émirats arabes unis à Londres, en vertu de sa fonction au sein du gouvernement émirati. Il s'agit d'un statut reconnu par les autorités britanniques, qui lui confère une protection contre certaines procédures judiciaires au Royaume-Uni.

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Une commission indépendante avait annoncé la condamnation de Manchester City pour des infractions financières commises entre 2009 et 2018. Selon le verdict, le club a utilisé de faux contrats commerciaux pour gonfler ses revenus et dissimuler des coûts dépassant les 900 millions de livres sterling.

Les conséquences de l'affaire pourraient dépasser le club et les sanctions sportives, car les dirigeants qui étaient à la tête de Manchester City durant la période visée par l'enquête pourraient faire l'objet d'un examen de l'autorité indépendante de régulation du football, l'organisme qui régit le football anglais et qui dispose de prérogatives légales pour écarter les propriétaires ou les dirigeants s'il estime qu'ils ne remplissent pas les conditions d'intégrité et de probité, selon le quotidien espagnol Sport.

L'affaire pourrait également attirer l'attention du Serious Fraud Office, l'agence britannique spécialisée dans les enquêtes sur les crimes économiques graves, si des indices venaient à montrer que Manchester City a falsifié ses comptes de manière intentionnelle, en violation de la législation du Royaume-Uni. Le club nie catégoriquement avoir commis la moindre infraction de ce type.



