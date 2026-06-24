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Loai Mohamed

Traduit par

Bouadi sur le banc, El Kaabi dans le onze : Wahbi opère quatre modifications dans le onze marocain face à Haïti

Maroc vs Haïti
Maroc
Haïti
Coupe du monde
M. Ouahbi
Maroc
Haïti
É.-U.

Pour la dernière journée, les Lions de l’Atlas alignent une composition inédite.

Le sélectionneur marocain Mohamed Wahbi a dévoilé le onze de départ qui affrontra Haïti jeudi matin, lors de la troisième et dernière journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026.

Par rapport à l’équipe alignée face à l’Écosse lors du match précédent – et qui avait déjà été titularisée lors des deux premières journées –, Wahbi a opéré quatre changements.

Radwan El-Haddad remplace Issa Diop, Anas Salah Eddine prend la place de Nasser Mazraoui en défense, Sofiane Amrabat entre à la place d’Ayoub Bouadi et Ayoub El Kaabi remplace Ezzedine Ounahi.

Après deux journées, le Maroc occupe la deuxième place du groupe 3 avec 4 points, devancé par le Brésil à la différence de buts.

La sélection haïtienne, déjà éliminée, ferme la marche avec zéro point et ne peut plus espérer se qualifier, quel que soit l’issue de sa rencontre avec le Maroc.

Coupe du monde
Maroc crest
Maroc
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Haïti
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Voici le onze marocain aligné pour cette rencontre :

Gardien : Yassine Bono.

Défense : Achraf Hakimi, Chadi Riad, Radwan Halhal, Anas Salah Eddine.

Milieu de terrain : Sofiane Amrabat, Nayel El Ainaoui, Bilal El Khannous.

Attaque : Ismail Saibari, Ibrahim Diaz, Ayoub El Kaabi.

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