Ayub Bouadi, milieu de terrain de l’équipe du Maroc, a salué la prestation des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas, mardi à l’aube, lors des 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Après s’être qualifiés de manière spectaculaire pour les huitièmes de finale – victoire aux tirs au but (3-2) après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations –, les Marocains entendent désormais aller le plus loin possible et viser le titre mondial.

Bouadi, 18 ans, convoqué pour la première fois en mai dernier après avoir refusé de représenter la France, a déclaré : « Cette performance montre notre force : la confiance en nos capacités. Nous n’en sommes qu’aux 32es de finale. »

« De nombreux matchs nous attendent encore si nous voulons atteindre la finale et tenter de remporter cette coupe. Nous n’en sommes pas encore là. Nous allons fêter un peu cette victoire, puis nous nous concentrerons sur notre rencontre face à une équipe canadienne très forte, qui compte d’excellents joueurs. L’important n’est pas d’être bon lors d’un seul match, mais de faire preuve de régularité et de remporter des titres. »

Dans le même ordre d’idées, Issa Diop, auteur de l’égalisation marocaine, a appelé ses coéquipiers à retrouver rapidement leurs esprits et à se concentrer. Il a déclaré dans la zone mixte après la rencontre : « Nous sommes très heureux, mais cette joie ne durera pas longtemps car il ne s’agissait finalement que d’un match des 16es de finale. Un autre match nous attend très prochainement contre le Canada, et nous allons bien nous préparer pour cette rencontre extrêmement importante. »