Le Marocain Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain de Manchester City, a affirmé qu'il cherchait à continuer d'apprendre et de progresser en jouant et en s'entraînant aux côtés de ses nouveaux coéquipiers chez les Citizens.

Le jeune milieu de terrain marocain avait entamé son parcours avec City de belle manière, après son transfert en provenance de Lille à la fin du mois dernier, attirant l'attention grâce à ses grandes qualités techniques, à son talent naturel remarquable et à une maturité bien supérieure à son âge.

Bouaddi fait partie d'un groupe de milieux de terrain de talent qui ont rejoint Manchester City lors du mercato estival.

Bouaddi estime que le fait de travailler quotidiennement aux côtés de joueurs de renom comme Elliot Anderson et Enzo Fernández contribuera davantage à accélérer son développement et sa progression.

Bouaddi a déclaré, dans des propos accordés au site officiel de City : « Je sais qu'il me reste encore beaucoup à apprendre de tous les joueurs, et j'espère profiter de leur expérience. »

Il a ajouté : « Je suis à Manchester City, l'un des plus grands clubs du monde. J'ai un joueur formidable à mes côtés, Elliot Anderson, donc je ne peux qu'apprendre ici et prendre du plaisir. »

Il a poursuivi : « Je pense que je peux apprendre de tout le monde, mais bien sûr, je suivrai en particulier les joueurs qui évoluent au même poste que moi. »

Et de continuer : « Elliot Anderson, Kovacic, Enzo Fernández et les autres milieux de terrain sont tous d'excellents joueurs, et ils ont une expérience qui peut m'apprendre beaucoup. »

Il a enchaîné : « Lorsque tu arrives dans un nouveau club, tu veux montrer que tu es là, que tu es un bon joueur, et faire voir la qualité avec laquelle tu peux jouer et aider l'équipe. »

Il a précisé : « Et je pense que c'est ce qu'a fait Elliot Anderson, ce que j'ai fait moi-même, et ce qu'ont fait tous les joueurs arrivés cet été. Il s'agit de montrer la qualité qui me permet de mériter d'être ici. »

Il a ajouté : « Je suis vraiment très heureux d'être ici, et je veux montrer que je peux aider l'équipe, et que je donnerai tout pour cette équipe, ici, dans cette ville. »

Il a conclu : « Quand tu es enfant et que tu regardes le football, tu rêves de disputer les plus grands matches. Et je pense que le match de cette semaine sera une superbe confrontation face à United, en derby, et c'est bien sûr un match important pour nous, pour les supporters et pour tout le monde. »



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