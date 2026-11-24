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Ayoub Bouaddi a rejoint la liste des noms qui ont signé des moments à part dans l'histoire de la Ligue des champions. Le jeune joueur de Manchester City a inscrit son premier but sous le maillot du club anglais face à Naples, établissant un record historique pour le football marocain, lors d'une soirée conclue sur un match nul 2-2.

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Âgé de 19 ans et 53 jours, Bouaddi a inscrit le but de l'égalisation pour Manchester City lors du match disputé ce mardi en Ligue des champions, alors que l'équipe italienne menait au score. Il a ainsi relancé les locaux dans la rencontre et leur a offert l'occasion de jouer la victoire.

Le but est intervenu à la 67e minute. Le ballon est parvenu à Jérémy Doku sur le côté gauche de la surface de réparation, et le Belge a servi Bouaddi. Le Marocain a alors déclenché une frappe directe du pied gauche qui a terminé au fond des filets, sans que le gardien Vanja Milinković-Savić ne puisse l'arrêter.

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Ce but marque une étape importante dans la carrière de Bouaddi. Il ne s'agit pas seulement de son premier but sous le maillot de Manchester City, mais aussi du premier de sa carrière professionnelle en équipe première, une empreinte offensive laissée dans l'une des plus grandes compétitions européennes.

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Selon une statistique du compte français « Stats Foot », Bouaddi est devenu le plus jeune joueur marocain à marquer dans l'histoire de la Ligue des champions, en trouvant le chemin des filets à 19 ans et 53 jours. Il ajoute ainsi une nouvelle performance à son parcours et inscrit son nom dans les registres des joueurs marocains buteurs dans la compétition continentale.

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L'influence du joueur ne s'est pas limitée à son but. Il a disputé l'intégralité de la rencontre, soit 90 minutes, et a obtenu une note de 7,9 sur le site « Sofascore », une note qui reflète le niveau affiché pendant le match, puisqu'il a su conjuguer son rôle défensif et sa contribution à la construction des attaques de son équipe.

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Dans le jeu de passes, Bouaddi a tenté 53 passes, dont 45 ont trouvé un coéquipier, soit un taux de réussite de 85 %. Il a également effectué 38 passes dans la moitié de terrain de Naples, dont 31 réussies, contre 14 passes réussies sur 15 dans sa propre moitié, et affiche 100 % de réussite dans les longs ballons, sur une seule tentative.

Le joueur a délivré une passe clé pendant la rencontre, et la valeur de buts attendus générée par ses passes s'est élevée à 0,08, sans aucune passe décisive ni aucun centre réussi sur deux tentatives. Il a aussi montré sa capacité à résister au pressing, en récupérant le ballon sur une action face à Lang, avant de tenter de l'éliminer, une tentative stoppée par une intervention d'Olivera sanctionnée d'un coup franc.

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Avec cette performance, le prometteur international marocain confirme sa présence lors d'une soirée européenne importante, malgré le match nul 2-2, et donne aux supporters de Manchester City une raison supplémentaire de suivre sa progression.

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