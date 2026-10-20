Le PSV veut prendre sa revanche après l’humiliante défaite 2-1 concédée samedi face à l’ADO Den Haag. Mardi, il pourra rectifier le tir sur la pelouse du FC Porto, en phase de ligue de la Ligue des champions. Peter Bosz a dévoilé sa composition pour ce match dont le coup d’envoi sera donné à 21 h.

Pas de souci pour Bosz en défense. Matej Kovár gardera les buts à Porto, avec Sergiño Dest à droite et Filip Kostic à gauche aux postes de latéraux. Lutsharel Geertruida et Yarek Gasiorowski, qui remplace Armando Obispo, formeront la charnière centrale du PSV au Portugal.

Kodai Sano et Mauro Júnior devront une nouvelle fois assurer le contrôle du milieu de terrain. Sven Mijnans, qui avait reçu un carton rouge face à l’ADO Den Haag, sera chargé de faire le lien avec l’attaque des visiteurs.

Van Bommel n’est pas suffisamment apte pour le déplacement à Porto, comme on l’a appris lundi. Il n’a pas fait le voyage au Portugal. Ivan Perisic, remplaçant face à l’ADO, jouera donc à l’aile gauche. Esmir Bajraktarevic débutera sur le flanc droit et Guus Til, de nouveau apte, occupera la pointe de l’attaque dans le 4-2-3-1 de Bosz.

Composition du FC Porto : Diogo Costa ; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Sanusi ; Froholdt, Rosario, Veiga ; Pepê, Samu, Pietuszewski

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Composition du PSV : Kovár ; Dest, Geertruida, Gasiorowski, Kostic ; Sano, Mauro Júnior, Mijnans ; Bajraktarevic, Til, Perisic.