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Peter Bosz accuse le coup après la lourde défaite du PSV sur le terrain du Real Madrid (5-1). Le club d'Eindhoven a dominé avant la pause, mais a été complètement submergé en seconde période par le géant espagnol. Au micro de Ziggo Sport après la rencontre, Bosz évoque notamment les trois changements effectués à la pause par l'entraîneur du Real Madrid, José Mourinho.

Interrogé sur la durée pendant laquelle la soirée de mardi a été celle du PSV, Bosz répond sans détour : « 46 minutes. » L'entraîneur revient ensuite sur le retournement de situation au Santiago Bernabéu.

« D'abord, il a changé trois joueurs. C'est évidemment parce que nous avons dominé la première période. Nous menions 1-0 et nous avons eu énormément d'occasions, mais nous n'en avons concrétisé qu'une seule. »

« Ils ont accéléré le rythme, mais en même temps, je trouve que nous ne jouions plus bien », poursuit Bosz. « Nous n'exercions plus en seconde période la pression que nous avions mise en première. Surtout, nous avons perdu beaucoup de ballons inutilement, ce qui nous obligeait sans cesse à courir après. »

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Bosz s'étonne particulièrement des pertes de balle de certains de ses joueurs. « Je pense que nous devons mieux conserver le ballon. Ce sont justement des joueurs dont on ne s'y attend pas qui perdent inutilement le ballon. »

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Lorsque le journaliste se demande à voix haute s'il est seulement possible de faire quelque chose face au talent individuel du Real Madrid, Bosz est catégorique. « Nous avons montré en première période qu'on pouvait bel et bien faire quelque chose. »

« Le fait que l'entraîneur ait dû changer trois joueurs à la pause pour revenir dans le match et peut-être en prendre le contrôle en dit long. Nous maîtrisions la rencontre en première période. Nous pressions haut, ils envoyaient les ballons en touche. »

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Depuis le banc, Bosz a vu son équipe s'enfoncer dans les difficultés après la pause, sans parvenir à inverser la tendance. « C'était difficile. Je voyais que nous étions submergés et que nous ne conservions plus le ballon, mais on se demande alors : que peut-on encore faire ? »

On demande ensuite à l'entraîneur si le PSV mérite une place en barrages de la Ligue des champions. « Nous pourrons le dire dans trois matches. Les hypothèses ne nous avancent pas à grand-chose, la réalité, c'est que nous n'avons que quatre points. »

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Bosz se montre néanmoins confiant quant aux chances du PSV de poursuivre son parcours dans la compétition aux milliards après l'hiver. « Espérons que cela débouchera sur quelque chose », lance le journaliste Sam van Royen. « Ça va arriver, ça va arriver », promet Bosz.

Lorsque Van Royen suggère que le PSV doit pour cela battre Viking FK et le VfB Stuttgart, Bosz répond : « Peu m'importe. Nous pouvons aussi battre l'Atlético de Madrid, du moment que nous obtenons ces points. »