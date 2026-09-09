Peter Bosz n’a pas un mot aimable pour la tempête médiatique autour de Ruben van Bommel après sa faute très commentée contre l’Ajax samedi dernier. L’attaquant du PSV a reçu un carton jaune après être entré violemment en collision avec Aaron Bouwman.

Bosz qualifie toute l’agitation née de la faute de Van Bommel de « ridicule ». « C’est absurde. Cela n’a été qu’une seule action et on en a tellement parlé », a-t-il déclaré en conférence de presse à l’approche du duel de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk.

L’entraîneur du PSV renvoie ensuite vers deux autres moments. « J’ai regardé hier le match de Ligue des champions du FC Porto et j’y ai vu une situation, d’ailleurs avec le même VAR (Pol van Boekel, NDLR), où il y avait bien un coup de coude, sans qu’il n’y ait eu la moindre sanction. »

« Je n’ai pas non plus entendu les médias parler aussi longtemps de la blessure d’Alassane Pléa, alors qu’il est déjà absent depuis un an. Je n’ai ni vu ni entendu cette indignation collective dans ce cas. C’est terminé, cela doit être terminé. Pour Ruben van Bommel aussi, c’est terminé », a ajouté Bosz.

Mardi soir, un coup de coude du défenseur de Manchester City Marc Guéhi au visage de Gabri Veiga est resté impuni, ce qui a suscité des critiques à l’encontre du VAR Pol van Boekel, qui était aussi l’assistant vidéo lors d’Ajax - PSV.

Le défenseur de Manchester City a touché le visage du joueur du FC Porto avec son bras lors d’un duel. L’arbitre Szymon Marciniak a laissé l’incident impuni et n’a pas non plus été appelé par Van Boekel à venir voir l’action sur l’écran au bord du terrain.

Bosz évoque également la blessure de Pléa. Le Français a disputé le 17 août 2025 son deuxième match en Eredivisie, à l’extérieur contre le FC Twente. Lors d’un duel avec Robin Pröpper, l’attaquant du PSV a subi une grave blessure au genou, qui a mis fin à sa saison dès la deuxième journée.

Pléa a dû subir une opération pour la deuxième fois en février. Il a effectué son retour tant attendu le mois dernier, mais s’est ensuite de nouveau blessé à l’entraînement. L’attaquant de 33 ans ne disputera en tout cas aucun match jusqu’à la prochaine trêve internationale.

Bosz tient toutefois à préciser qu’il est heureux que Bouwman aille bien. « Vraiment. Je suis content qu’il puisse être de retour sur le terrain la semaine prochaine et reprendre l’entraînement. »