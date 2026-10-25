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L’entraîneur du PSV, Peter Bosz, a reconnu que Giovanni van Bronckhorst, à la tête de Feyenoord, lui avait donné des cauchemars lors de leurs précédentes luttes pour le titre en Eredivisie. Avant le choc décisif de dimanche en championnat, Bosz a salué l’empreinte tactique de son ancien coéquipier.

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Le PSV veut rebondir et réduire l’écart avec le leader Feyenoord

Le PSV aborde le choc au sommet de l’Eredivisie, dimanche au Philips Stadium, avec l’ambition de revenir à un point du leader, Feyenoord. Le club d’Eindhoven a fait le plein de confiance grâce à une victoire maîtrisée 0-1 contre le FC Porto en Ligue des champions.

Peter Bosz doit toutefois toujours composer avec une longue liste d’absents : Jerdy Schouten, Alassane Pléa et Paul Wanner sont indisponibles, tandis que le milieu Sven Mijnans est suspendu.

Malgré ces difficultés d’effectif, Bosz reste confiant dans la capacité de son équipe à résister.

Bosz salue l’empreinte tactique de Van Bronckhorst sur Feyenoord

SelonTelegraaf, Bosz a évoqué l’excellent bilan de Feyenoord à l’extérieur cette saison et souligné l’influence directe de son homologue sur l’équipe. « J’ai toujours pu voir la patte d’un entraîneur dans une équipe, parce que c’est lui qui détermine sa façon de jouer », a-t-il déclaré.

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« Je la reconnais donc aussi aujourd’hui à Feyenoord. Leurs résultats à l’extérieur sont incroyables, ils ont remporté tous leurs matches à l’extérieur jusqu’ici. »

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Bosz a reconnu qu’il faudrait une prestation de très haut niveau à son équipe pour venir à bout de celle de Van Bronckhorst, bien rodée.

L’entraîneur du PSV se souvient d’une ancienne lutte pour le titre avec Gio

Bosz se souvient parfaitement d’une précédente course au titre lors de laquelle les choix tactiques de Van Bronckhorst l’avaient privé du sacre en Eredivisie. « Giovanni van Bronckhorst m’a donné beaucoup de fil à retordre il y a dix ans, quand j’entraînais l’Ajax », a rappelé Bosz.

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« Dans la course au titre à l’époque, nous avions dû nous contenter de la deuxième place derrière le Feyenoord de Gio. »

« Ce qu’il fait aujourd’hui à Feyenoord est formidable. La dernière fois, il m’a devancé d’un point. J’espère qu’il ne recommencera pas cette fois-ci », a souri l’entraîneur du PSV.

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Un choc aux enjeux majeurs entre poids lourds de l’Eredivisie

Avec la dynamique et la suprématie entre les deux équipes en jeu, la rencontre de dimanche promet un duel tactique de haut vol entre deux figures du football néerlandais.

Bosz misera sur la mentalité de vainqueur affichée par son équipe en compétition européenne pour contrer la quête incessante du titre de Feyenoord.

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Le coup d’envoi sera donné au Philips Stadium, où le PSV tentera de défendre son terrain.