Peter Bosz se satisfait de la victoire 2-0 du PSV contre le SC Heerenveen, même si l’entraîneur a vu son équipe longtemps souffrir vendredi soir. Les Eindhovenois ont eu du mal face aux Frisons, mais ont fini par s’imposer grâce à un but de Guus Til et un but contre son camp de Marcus Linday. Après la rencontre, Bosz a surtout insisté au micro d’ESPN sur les conditions compliquées au retour de la trêve internationale.

« Quand tu n’as pas joué pendant trois semaines, que tu n’as pas vu les garçons et que tu gagnes ensuite ton premier match à nouveau, c’est bien », commence Bosz. Le technicien a estimé que le PSV n’avait longtemps pas été inférieur à Heerenveen. « J’ai trouvé que pendant une heure, c’était un match équilibré, dans lequel nous avons eu des occasions et eux aussi. Nous marquons aux bons moments, mais surtout en seconde période, nous avons eu davantage de maîtrise. Après les changements autour de la 60e minute, nous avions le contrôle total. »

Bosz reconnaît que le PSV s’est au départ compliqué la tâche inutilement. « C’était un match ouvert, trop ouvert à mon avis. Mais nous avons aussi eu des occasions et des situations que nous aurions pu mieux exploiter pour en faire de vraies occasions. » L’entraîneur refuse toutefois de trop s’inquiéter du jeu produit et pointe clairement les conséquences de la trêve internationale.

« Il ne faut pas oublier que nous avons un joueur qui a voyagé en Australie et en Inde et qui ne s’est entraîné qu’un seul jour avec nous (Mauro Júnior, NDLR). Et il doit simplement jouer ici ce soir », explique Bosz. « Sergiño (Dest, NDLR) a même encore joué dans la nuit de mardi à mercredi. Tu as des garçons en décalage horaire, Obi(spo, NDLR) arrive de la région caribéenne. Et ensuite, il faut être performant ici, parce que nous devons gagner ce match. Nous l’avons fait et j’en suis très satisfait. »

Autre point positif pour Bosz, le PSV a gardé sa cage inviolée pour la première fois de cette saison d’Eredivisie. « J’aurais peut-être préféré gagner 3-1 plutôt que 2-0, parce que là tu as deux buts en plus », plaisante l’entraîneur. « Mais c’est bien de garder enfin sa cage inviolée une fois, parce qu’au moins, ça met fin à toutes ces histoires. C’était une bonne soirée pour nous. »

En fin de match contre Heerenveen, il y a aussi eu un moment particulier pour Shuryjano Cornecion. L’attaquant de 18 ans a pu faire ses débuts officiels avec le PSV à la 82e minute et peut compter sur des mots particulièrement élogieux de son entraîneur. Bosz refuse de comparer le talent à un autre joueur. « Je ne veux jamais comparer des joueurs à quelqu’un d’autre. Shuryjano aussi a ses propres qualités et croyez-moi : ça va devenir un très bon joueur. Il doit faire en sorte que les gens disent plus tard : hé, celui-là ressemble à Shuryjano. Il a encore énormément à apprendre, mais je suis heureux qu’il ait pu faire ses débuts. »

Bosz est surtout impressionné par la polyvalence de Cornecion qui, selon lui, a tout pour atteindre le plus haut niveau. « Il est très fort techniquement et il a énormément de vision du jeu. Il a aussi le physique. Pour l’instant, ce n’est encore qu’un gamin, mais il va devenir un homme. Il a le physique pour jouer au plus haut niveau, un très bon dribble et il sait marquer des buts. Ça va devenir un bon joueur. »







