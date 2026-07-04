Les propos de Peter Bosz sur la quête d’un nouveau sélectionneur pour les Pays-Bas relancent les spéculations. L’entraîneur du PSV, qui avait jusqu’ici fermement démenti toute approche des Oranje, a surpris en laissant planer le doute samedi, après le match amical contre le Royal Antwerp (1-1). Interrogé par ESPN, il a visiblement peiné à trouver ses mots et s’est montré agacé face à la NOS lorsque les questions sur les Oranje se sont multipliées.

Il y a moins de six mois, son message était pourtant on ne peut plus clair : le 1^(er) février, il avait prolongé son contrat avec le PSV jusqu’en 2028, écartant ainsi toute velléité de départ. Le club avait même précisé qu’aucune clause ne lui permettait de rejoindre la sélection avant l’échéance du bail.

La donne a changé : après un Mondial décevant, Ronald Koeman a démissionné et la KNVB cherche toujours son successeur. Le nom de Bosz revient avec insistance, d’où l’intérêt suscité par ses dernières déclarations.

Interrogé par ESPN samedi, Bosz a d’abord répondu avec calme : « Oui, c’est exactement ce que vous dites. Je regarde tout cela de loin et ça ne me dérange pas du tout. J’ai repris mes fonctions ici avec beaucoup de plaisir et je comprends qu’il y ait un débat, mais je laisse cela aux personnes qui en discutent. »

Interrogé sur le fait que de nombreux supporters aimeraient le voir à la tête de la sélection malgré son nouveau contrat, il a simplement commenté : « C’est toujours agréable à entendre, sans plus. » Interrogé directement sur une éventuelle succession à Koeman, il n’a pas apporté de démenti catégorique. Visiblement mal à l’aise, il a bafouillé : « Je ne peux pas répondre à cette question. Tu parles de Ronald Koeman ? Je ne vais pas y répondre. Non. »

Interrogé sur les raisons de son silence, il élude : « Parce que je n’en sais tout simplement rien. J’ai commencé ici avec le PSV, je veux me concentrer sur le PSV et c’est tout ce qui compte pour moi. »

Interrogé par la NOS, il refuse toujours de prononcer un « non » définitif. Lorsqu’on lui demande s’il ferme ainsi la porte à l’équipe nationale, il rétorque : « Non, je n’ai pas dit ça. Je ne vais pas m’immiscer dans cette discussion, ça n’a absolument aucun sens. Je ne suis pas concerné par cette affaire, ne venez pas me poser ce genre de questions. »

Interrogé par la NOS sur d’éventuels contacts avec la KNVB, Bosz se montre alors agacé : « Je n’ai pas envie de répondre à d’autres questions sur les Oranje, sinon je m’en vais. »







